Ex-Schumi-Manager wird in seiner Villa brutal überfallen

Willi Weber wurde in seiner Stuttgarter Villa brutal überfallen. Drei maskierte Täter drangen ein, fesselten den ehemaligen Formel-1-Manager und erpressten den Tresor-Code. Schmuck und Bargeld im Wert von hunderttausenden Euro wurden erbeutet.

Darum gehts Willi Weber, Ex-Manager von Michael Schumacher, in Stuttgart überfallen

Täter kannten Wertsachen und Sicherheitssysteme, Weber musste Tresorcodes preisgeben

Weber verlor wertvolle Uhrensammlung, darunter Patek Philippe und Rolex Modelle Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Ein Raubüberfall erschüttert gerade die Formel-1-Szene. Wie «Bild» publik gemacht hat, wurde Willi Weber (83), ehemaliger Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), in seiner Villa brutal in Stuttgart überfallen.

Zwei Tage nach dem Vorfall spricht Weber – und enthüllt die Details. Der ehemalige Formel-1-Manager schildert gegenüber der deutschen Zeitung: «Die wussten, was sie machen. Es ist alles weg! Auch meine Uhren. Ich muss über Wochen ausspioniert worden sein. Die kamen rein und wussten alles.»

Die Täter handelten offenbar mit präziser Kenntnis über Webers Wertsachen und Sicherheitssysteme. Weber musste ihnen die Codes zu seinen Tresoren geben, deren Inhalt vollständig ausgeraubt wurde.

Mit Waffe bedroht

Laut «Bild» soll Weber während des Überfalls sogar mit einer Waffe bedroht worden sein. Besonders schmerzlich sei für Weber der Verlust seiner Luxusuhrensammlung. Er besass unter anderem eine Patek Philippe Nautilus Chronograph 5980 in Stahl, eine Rolex Daydate II Platin und eine Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

Die Kriminalpolizei wertet derzeit Aufnahmen der Videoüberwachung aus. Sie hofft, Hinweise auf die Täter, deren Fluchtweg oder mögliche Vorbereitungshandlungen zu erhalten.

Der Überfall hat bei Weber tiefe Spuren hinterlassen. «Wo leben wir eigentlich in diesem Land, wenn man in seinem eigenen Haus nicht mehr sicher ist?», fragt er sich. Spekulationen, ob Weber durch die öffentliche Bekanntmachung seines Hausverkaufs unbeabsichtigt Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben könnte, weist er entschieden zurück: «Nein! Es muss doch möglich sein, dass wir in diesem Land ein Haus verkaufen können, ohne dass man überfallen wird.»

Weber wird derzeit von seiner Tochter unterstützt und steht in engem Kontakt mit den Ermittlern. Offizielle Ergebnisse liegen noch nicht. Mehr als 20 Jahre lang war Willi Weber der Manager von Formel-1-Star Michael Schumacher



