Die Schumacher-Familie sollte 15 Millionen Euro zahlen, um die Veröffentlichung privater Fotos im Darknet zu verhindern. Der Hauptangeklagte erhielt drei Jahre Gefängnis, während gegen zwei weitere Angeklagte noch verhandelt wird.

Darum gehts Urteil gegen einen Angeklagten im Schumacher-Erpressungsfall rechtskräftig geworden

Familie Schumacher mit privaten Fotos und Videos erpresst

Hauptangeklagter zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, Sohn erhielt Bewährungsstrafe

Im Fall der versuchten Erpressung der Familie des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher ist in Deutschland das Urteil gegen einen der drei Angeklagten rechtskräftig geworden.

Nachdem der Richter des Landgerichts Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) allen drei Angeklagten geringe Aussichten auf mildere Strafen in der Berufungsinstanz bescheinigt hatte, zog der Sohn des Hauptangeklagten seine Berufung zurück. Er hatte sechs Monate Haft auf Bewährung erhalten.

Schumacher seit Unfall von Öffentlichkeit abgeschirmt

«Das erscheint mir nicht allzu hoch. Ihr Rechtsmittel ist nicht sehr erfolgversprechend», hatte der Richter gesagt. Da weder Nebenklage noch Staatsanwaltschaft gegen den Schuldspruch für den 31-Jährigen Rechtsmittel eingelegt hatten, wurde das Urteil sofort rechtskräftig. Gegen die beiden anderen Angeklagten wird in der kommenden Woche weiter verhandelt.

Die Familie Schumacher war mit der Veröffentlichung privater Fotos und Videos erpresst worden. Sie sollten 15 Millionen Euro zahlen, andernfalls werde man die Bilder im Darknet veröffentlichen. Der frühere Rennfahrer Michael Schumacher wird seit seinem schweren Skiunfall 2013 von seiner Familie und deren Mitarbeitern von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Er hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.

Ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie

Das Amtsgericht Wuppertal hatte den mehrfach vorbestraften, 54-jährigen Hauptangeklagten Mitte Februar wegen versuchter Erpressung in einem besonders schweren Fall zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie wurde wegen Beihilfe zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und 2400 Euro Geldauflage verurteilt.

Die Nebenklage will ihn als Mittäter zu einer deutlich höheren Strafe verurteilt sehen. Der Sohn des Hauptangeklagten wurde ebenfalls wegen Beihilfe zur versuchten Erpressung verurteilt.