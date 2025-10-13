DJ Matt Tolfrey mit 44 Jahren verstorben

DJ und Musikproduzent Matt Tolfrey ist im Alter von 44 Jahren verstorben. Sein langjähriger Freund und Kollege Damian Lazarus würdigte Tolfreys Einfluss auf die Musikszene und sein Engagement für die DJ-Gemeinschaft.

Der britische Musikproduzent Matt Tolfrey ist im Alter von 44 Jahren verstorben, wie der «Mirror» berichtet. Die Nachricht über das Ableben des DJ hat in der elektronischen Musikszene für Bestürzung gesorgt.

Sein langjähriger Freund und Kollege Damian Lazarus (47) würdigte Tolfrey in einem bewegenden Beitrag auf sozialen Medien. «Dieses Wochenende haben wir ein wichtiges Mitglied der erweiterten Crosstown Rebels-Familie verloren», schrieb Lazarus. Er betonte Tolfreys bedeutende Rolle in der Musikszene und dass er schmerzlich vermisst werden wird.

Grosser Einfluss auf die elektronische Musikszene

Lazarus erinnerte an ihre erste Begegnung in Nottingham und ihre 20-jährige Zusammenarbeit. Tolfrey produzierte wichtige Singles und Remixe für Crosstown Rebels und unterstützte das Label bei der Zusammenarbeit mit Künstlern wie Alinka, Jaden Thompson, AJ Christou und Hola Guti.

Besonders hob Lazarus Tolfreys Engagement für die Gemeinschaft hervor. Sein Label Leftroom Records spielte eine wichtige Rolle dabei, gleichgesinnte Musikschaffende zusammenzubringen. Tolfrey sei nicht nur ein brillanter DJ, sondern auch für seine humorvolle Art bekannt gewesen.

Abschliessend drückte Lazarus sein Mitgefühl aus, insbesondere für Tolfreys Töchter Arla und Beau. «RIP Matt, du hast den Raum zu früh verlassen», so Lazarus' bewegende Worte.

Was zum vorzeitigen Ableben von Matt Tolfrey führte, ist bislang nicht bekannt, die Umstände seines Todes wurden bisher nicht veröffentlicht.