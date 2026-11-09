Sylvie Meis spielt in der ARD-Serie «Friesenjunkies» die medikamentenabhängige Geschäftsfrau Madison. Nun spricht sie darüber, welche Szenen sie bei den Dreharbeiten besonders herausforderten.

Darum gehts Sylvie Meis übernimmt in «Friesenjunkies» ihre erste TV-Hauptrolle in Deutschland

Sie spielt die medikamentenabhängige Geschäftsfrau Madison und sagt, sie habe selbst noch nie Drogen genommen

Eine Masturbations- und Sexszene wurde ohne Nacktheit am geschlossenen Set mit kleiner Crew gedreht

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Sylvie Meis (48) übernimmt in der achtteiligen ARD-Serie «Friesenjunkies» ihre erste TV-Hauptrolle in Deutschland. In der Impro-Dramedy aus der Feder von Oskar und Emil Belton (beide 27) schlüpft sie in die Rolle der Madison, einer medikamentenabhängige Geschäftsfrau.

Für die gebürtige Niederländerin bedeuteten die Dreharbeiten das Eintauchen in einen Kosmos, der ihr privat völlig fremd ist, wie sie «t-online» verrät. «Ich habe noch nie Drogen genommen und stehe dem Thema sehr ablehnend gegenüber», erklärt die Moderatorin. Die Verkörperung der suchtkranken Madison beschreibt sie als eine intensive Erfahrung.

Schockmoment beim Lesen des Drehbuchs

Aber nicht nur die Darstellung der Drogenabhängigkeit forderte die 48-Jährige heraus. Bereits beim ersten Blick ins Skript stiess die Mutter eines Sohnes auf eine Sequenz, die sie zunächst zögern liess: eine Masturbationsszene. Sie habe sofort ihre Managerin angerufen, welche jedoch schnell Entwarnung geben konnte – der Produktion sei bereits mitgeteilt worden, dass Nacktheit nicht infrage komme.

Trotzdem habe der Dreh einen Sprung ins kalte Wasser bedeutet. «So was schafft Anerkennung in der Branche, aber man muss sich auch erst mal trauen, das zu spielen», reflektiert Meis in einem Interview mit «Spiegel».

So lief der TV-Sex ab

Neben der Soloszene stand Meis auch für eine klassische Sexszene vor der Kamera – mit einem roten Spitzennegligé bekleidet. Der Dreh sei «gar nicht so hart gewesen», so Meis laut «Bild», «ich war auch nicht ganz nackt».

Damit die Szenen ohne Unbehagen umgesetzt werden konnten, setzte die Produktion auf bewährte Branchenstandards und drehte an einem «geschlossenen Set», bei dem die Zahl der anwesenden Teammitglieder auf ein Minimum reduziert wurde. «Dort stand das Bett. Wir lagen drin. Ich glaube, da waren vier Männer auf einer Leiter. Drei in der Ecke», der Rest der Dreh-Crew sei im Nebenzimmer gestanden. Zudem sei eine Intimitätskoordinatorin dabei gewesen, «da konnte nichts schiefgehen».