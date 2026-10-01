Sylvie Meis ist schön, erfolgreich – und Single. Jetzt verrät die Holländerin, worauf sie bei einem Mann achtet und was ihr so überhaupt nicht wichtig ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sylvie Meis ist offen für eine neue Liebe

Die Moderatorin legt wenig Wert auf Aussehen, Alter und Beruf

Meis ist seit gut einem Jahr Single

Silja Anders Redaktorin People

Zwei gescheiterte Ehen liegen bereits hinter Sylvie Meis (48), ihre letzte Beziehung liegt nun eine Weile zurück. Trotzdem will die schöne Holländerin den Glauben an die Liebe nicht aufgeben.

Seit einem Jahr ist sie nun Single – «das hatte ich seit meinem 20. Lebensjahr nicht mehr», gesteht sie gegenüber «Bild». Dates will sie keine mehr organisieren, wie sie im Frühling zu der deutschen Zeitung sagte. Anfang Jahr gestand sie gegenüber Blick sogar, noch nie auf einer Dating-App aktiv gewesen zu sein.

Einen Kinderwunsch sollte der Mann nicht haben

An ihrem Single-Status hat sich bis heute nichts geändert. Auch einer neuen Beziehung wäre die ehemalige «Let's Dance»-Moderatorin nicht abgeneigt. Aber was braucht Mann, um eine Sylvie Meis von sich zu überzeugen? «Der Mann, den ich kennenlerne, sollte am besten keine Kinder wollen», sagt sie gegenüber «Bild». Die Erklärung ist simpel. Ihr letzter Freund, der Unternehmer Patrick Gruhn, war 35 – Meis selbst ist 48. Am Alter liegt es bei ihr jedoch nicht, dass sie keine Kinder mehr bekommen will oder kann. Wie sie Blick erzählt, kam sie aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung und der damit einhergehenden Chemotherapie bereits mit 31 Jahren in die Wechseljahre. «Die Chemotherapie hat mich in eine künstliche Menopause versetzt. Es war eine harte Zeit, aber ich habe sie überlebt. Ich fühle mich trotzdem superweiblich und bin topfit. Sogar fitter denn je», verrät Meis.

Ansonsten seien «das Aussehen, der Beruf, das Alter» für Meis bei einem Mann nebensächlich. «Es muss vom Gefühl her stimmen. Damit ich weiss, dass er der Richtige ist.»

Wer in der Küche bewandert ist, hat Chancen auf ihr Herz

Denn Sylvie Meis sucht «die echte Liebe. Nichts Schnelles, sondern eine Verbindung, die hält». Obwohl sie sagt, das Alter spiele keine Rolle, gibt sie doch zu: «Mein Innerliches ist sehr jung. Deswegen sind Männer in meinem Alter manchmal zu alt.» Und wie soll das erste Date aussehen, Frau Meis? Am besten in einem Restaurant – «oder der Mann kocht für mich.» Die Küche ist nicht ihr natürlicher Lebensraum, gibt sie zu. «Sagen wir es so: Ich bin eine deutlich bessere Esserin als Köchin! Mit meinen Kochkünsten kann ich leider keinen Mann bezaubern – da muss ich ehrlich sein. Ich kann wunderschön anrichten, Kerzen anzünden, die perfekte romantische Atmosphäre schaffen und einen Champagner aussuchen. Zum Glück gibt es grossartige Restaurants, die auch liefern.»