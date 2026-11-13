Sydney Sweeney litt unter ihrer grossen Oberweite

Früher wollte sie ihre Kurven am liebsten verstecken, heute entwirft sie ihre eigenen Dessous: Sydney Sweeney spricht offen über ihre einstigen Körperkomplexe – und teilt damit dasselbe Schicksal wie Palina Rojinski.

Darum gehts Sydney Sweeney litt in der Schulzeit unter ihrer grossen Oberweite und wollte sie verstecken

Nach «Euphoria» entwickelte Sweeney mehr Selbstvertrauen und setzte ihre Dessousidee um

Auch Palina Rojinski fand lange kaum passende BHs und entwarf mit Triumph Dessous für grosse Brüste

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Sydney Sweeney (29) spricht in einem Interview mit «US Weekly» über ihre Dessousmarke Syrn und verrät, dass sie während der Schulzeit mit grossen Unsicherheiten bezüglich ihres Körpers zu kämpfen hatte.

«Ich bin mit einer grossen Oberweite aufgewachsen», erklärt die Schauspielerin. Schon in der sechsten Klasse habe sie Körbchengrösse 32DD getragen «und mich nie selbstsicher gefühlt».

Vom Verstecken zum neuen Selbstbewusstsein

«Ich fand einfach nichts, worin ich mich wohlfühlte – am liebsten hätte ich mich nur versteckt», gibt die US-Amerikanerin zu. Lange Zeit habe sie kaum Kleidung besessen, in der sie sich wirklich wohlfühlte, weshalb sie ihre Figur zunehmend verstecken wollte. «Erst durch meine Rolle als Cassie in ‹Euphoria› wurde mir klar, dass es eine echte Stärke ist, selbstbewusst zu sein», so Sweeney.

Die verführerischen Outfits ihrer Serienfigur in der HBO-Erfolgsserie weckten in ihr ein neues Körpergefühl. Doch schnell stiess sie auf ein Problem, das viele Frauen mit grosser Oberweite kennen: «Ich dachte oft: Das passt einfach nicht.» Entweder habe der Halt gefehlt, die Träger hätten in die Schultern eingeschnitten oder das Material sei unangenehm gewesen. Da habe sie sich schliesslich gedacht: «Das könnte ich doch eigentlich selbst umsetzen!»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Palina Rojinski kennt das Problem

Ähnliche Erfahrungen machte auch Moderatorin Palina Rojinski (41), die jahrelang mit ihrer Oberweite haderte. «Ich habe mich schon für meinen Körper irgendwie geschämt», gesteht sie im Gespräch mit RTL. Besonders in jungen Jahren sei ihre grosse Oberweite lange Zeit eine Belastung gewesen. «Das kennen dann die Mädels, die irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen. Da ist man psychisch noch gar nicht so weit für diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt.»

Doch die Berlinerin litt nicht nur psychisch darunter. Passende BHs, Badeanzüge oder Unterwäsche zu finden, sei für sie lange eine Geduldsprobe gewesen, «weil mir einfach fast nichts passt. Es ist immer zu klein, und wenn es gross ist, dann hält es nicht». Deswegen hat Rojinski mit dem Lingerie-Label Triumph eine eigene Unterwäsche-Kollektion für Frauen mit grosser Oberweite entwickelt. Heute steht sie selbstbewusst zu ihrer Figur: «Das ist mein Körper. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann und will mich auch nicht verstecken.»