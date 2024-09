Lady Gaga verkündet, dass sie sich verlobt hat. Beim Superstar läufts richtig rund, könnte man meinen. Das war aber nicht immer so: In einem Interview spricht sie erstmals über einen schwierigen Lebensabschnitt und die Auswirkungen auf ihre Psyche.

Lady Gaga (38) strahlt wie schon lange nicht mehr: Bei den Filmfestspielen in Venedig schwebt sie mit ihrem langjährigen Partner Michael Polansky (46) förmlich über den roten Teppich – ganz auf Wolke sieben eben. Neben ihrem neuen Film «Joker: Folie à deux» präsentierte die Schauspielerin und Sängerin zur Freude ihrer Fans einen riesigen Klunker am linken Ringfinger und gab damit ihre Verlobung bekannt.

Im Unternehmer habe sie ihre grosse Liebe gefunden, immerhin habe er ihr in schwierigen wie auch in guten Zeiten beigestanden, wie der Superstar im Interview mit der «Vogue» erzählt.

Gegensätze ziehen sich an

Verlobt habe sich das Paar schon im April dieses Jahres bei einem romantischen Antrag in den Bergen. «Das fehlende Stück in meinem Leben war die wahre Liebe», sagte Stefanie Germanotta, wie Gaga mit bürgerlichem Namen heisst. In der Corona-Pandemie hätten sie die meiste Zeit in Gagas Haus im kalifornischen Malibu verbracht, wo sich die beiden näher kennenlernten.

«Ich hatte noch nie jemanden wie Michael getroffen», schwärmt Lady Gaga von ihrem Verlobten und sagt: «Er ist so klug und so freundlich.» Ihre Leben seien sehr unterschiedlich, er sei sehr auf seine Privatsphäre bedacht und stehe nicht gern im Rampenlicht. Doch bekanntlich ziehen sich Gegensätze an, und der Superstar ist sich sicher: «Er ist mir mit zusammen, weil wir zueinander passen.»

«Eine absolut schreckliche Zeit»

Im Jahr 2020 habe ihr nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der künstlerische Entstehungsprozess ihres Albums «Chromatica» viel abverlangt. «Dieses Album war eine absolut schreckliche Zeit für mich, was meine psychische Gesundheit betraf. Ich war an einem wirklich dunklen Ort», offenbart Gaga.

Doch Polansky habe ihr in den schweren Zeiten beigestanden und ihr Halt gegeben. «Davor hatte ich viele Jahre lang damit zu kämpfen.» Er sei «ein echter Freund» für sie gewesen. Und weiter: «Er hatte keine Angst, mir wirklich die Hand zu halten und mich kennenzulernen, auf einer sehr tiefen Ebene.»

Ist die Familienplanung ihr nächster grosser Schritt?

Auch der Tech-Unternehmer stellt positive Veränderungen im Leben seiner Partnerin fest. «Sie am glücklichsten, wenn sie etwas kreiert – eine der Eigenschaften, die ich am meisten an ihr liebe», erklärt er der «Vogue». «Aber ich sehe, wie viel mehr sie es geniesst als 2019, als ich sie kennenlernte», fügt Polansky hinzu.

Lady Gagas und Michael Polanskis Beziehungsleben könnte laut der Popsängerin nicht besser laufen: Sie organisieren ihr Leben zusammen und können aufgrund ihrer gemeinsamen Interessen gut Entscheidungen treffen. Laut dem «Vogue»-Journalisten Jonathan Van Meter spricht Gaga auch zunehmend über Familie: «Um eine Familie zusammenzuhalten, ist es wichtig, dass man auf derselben Seite steht», so Gaga in dem Interview.