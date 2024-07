Am Freitag sorgte Lady Gaga mit ihrem Auftritt an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris für Aufmerksamkeit. Am Sonntag verfolgte sie von den Zuschauerrängen aus ein Schwimmwettkampf und streut seither Gerüchte um eine Verlobung mit ihrem Freund.

Am Freitag gab Lady Gaga (38) auf der Treppe von Notre Dame das Lied «Mon truc en plumes» von Zizi Jeanmaires zum Besten. Dies anlässlich der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Erst später wurde bekannt, dass dabei nicht alles so vonstattenging, wie ursprünglich angenommen. Denn während im TV die Bilder ihres Auftritts gezeigt wurden, herrschte auf der Notre-Dame-Treppe gähnende Leere. Ihr Auftritt wurde dementsprechend voraufgezeichnet, was nicht nur bei ihren Fans für Unverständnis sorgte.

Nun sorgt die Musikerin allerdings wieder für Schlagzeilen: Denn, Gaga soll sich verlobt haben! Das hat die Pop-Ikone selbst – auch wenn vielleicht nicht ganz freiwillig – verraten. Doch von vorne. Die US-Amerikanerin schaute sich an den Olympischen Spielen in Paris am Sonntag von den Zuschauerrängen aus mit ihrem Partner Michael Polansky (46) ein Schwimmwettkampf an, als der französischen Premierminister Gabriel Attal (35) auf die Sängerin zukam und sie mit einer Umarmung begrüsste. Daraufhin trat sie einen Schritt zur Seite und stellte dem ihr offenbar gut bekannten Politiker ihren Lebensgefährten vor, dies laut dem «People»-Magazin mit den Worten «Das ist mein Verlobter».

Fangirl Lady Gaga

Ein Video, das diese Begegnung festhält, hat Attal auf seinem Tiktok-Kanal veröffentlicht. Wegen des Lärms in der Schwimmhalle sind die Worte von Stefani Germanotta, wie Lady Gaga bürgerlich heisst, allerdings nur sehr schwer zu verstehen. Zu den Gerüchten über ihre Verlobung hat sich die Sängerin bisher noch nicht geäussert. Auf Instagram teilt sie jedoch fleissig ihre Eindrücke von den Olympischen Spielen und ihre Begeisterung für die Athletinnen und Athleten, allen voran dem US-amerikanischen Turnstar Simone Biles (27), deren Performance sie sich live anschaute.

Lady Gaga und der Unternehmer Michael Polansky sind seit gut viereinhalb Jahren zusammen. Ihre Beziehung halten sie allerdings so weit aus der Öffentlichkeit heraus, dass im März 2023 bereits Trennungsgerüchte aufkamen. Diese wurden mit Paparazzi-Schnappschüssen, die die beiden im vergangenen Oktober Händchenhalten zeigten, allerdings wieder im Keim erstickt. Im April dieses Jahres kamen die ersten Verlobungsgerüchte auf. Für die Sängerin wäre dies bereits die dritte Verlobung, zum Schritt vor den Altar ist es allerdings noch nie gekommen.

Die «Pokerface»-Sängerin nutzte die Plattform der Olympischen Spiele auch, um ihren Fans ihre neue Single aussergewöhnlich und doch auf gewohnte Gaga-Art vorzustellen. Sie reckte sich aus dem Dach ihrer Limousine und stellte den Song auf volle Lautstärke, sodass die Passantinnen und Passanten einen exklusiven Vorgeschmack bekamen. Wie der neue Song heisst und wann sich auch der Rest der Welt darauf freuen kann, lässt Gaga allerdings offen.







