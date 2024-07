Wirbel um den Auftritt von Lady Gaga an der Olympia-Eröffnungszeremonie in Paris: Offenbar hat die Sängerin das gefeierte Spektakel an der Seine Stunden im Voraus aufgezeichnet.

1/6 Sie verzückte die Zuschauer an der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris: Lady Gaga.

Evelyne Rollason Redaktorin People

«Guten Abend und willkommen in Paris» begann Lady Gaga (38) ihre Show an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen in Paris am Freitagabend. Auf einer goldenen Treppe bei der weltberühmten Notre-Dame-Kathedrale performte die US-Amerikanerin auf Französisch den Song «Mon Truc En Plume» von Zizi Jeanmaire – umringt von Tänzern mit rosa Puscheln. Mehr als 320'000 Menschen schauten das Spektakel in der ganzen Stadt Paris über Grossbildschirme.

Doch es stellt sich heraus: Offenbar wurde die Show voraufgezeichnet, teilte die Deutsche Presseagentur mit. Denn zum Zeitpunkt des Gaga-Spektakels herrschte gähnende Leere auf der Notre-Dame-Treppe.

Dafür war bereits drei Stunden vor der Eröffnungszeremonie reger Betrieb auf der Bühne beim Notre Dame. Laut Assciated Press habe Lady Gaga dort am Nachmittag während rund einer Stunde gesungen – bevor sie wieder verschwand. Warum die Show nicht live über die Bühne ging, ist unklar.

Fans sind enttäuscht

«Warum reist sie nach Paris, wenn sie etwas aufzeichnet?», schreibt jemand zu Gagas ansonsten gefeiertem Auftritt auf «X». «Bin ich der Einzige, den es stört, dass sie nicht live gesungen hat?», wundert sich ein anderer User.

Lady Gaga äusserte sich bisher nicht zu ihrem Nicht-Live-Auftritt. «Merci beaucoup», bedankt sie sich auf Instagram lediglich mit einigen Bildern für ihren Auftritt an Olympia 2024.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zuvor schrieb sie: «Ich bin so dankbar, dass man mich gebeten hat, die Olympischen Spiele in Paris zu eröffnen [...] Ich wollte nichts anderes, als eine Aufführung zu gestalten, die das Herz Frankreichs erwärmt, die französische Kunst und Musik feiert und zu einem so bedeutenden Anlass alle an eine der zauberhaftesten Städte der Welt erinnert – Paris.»

Werbung