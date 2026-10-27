Wochenlang rätselte die Sportwelt, wer beim Super Bowl 2027 in der Halbzeitpause auf die Bühne darf. Seit Dienstagnacht ist klar: Jay-Z (56) übernimmt gleich selbst.

Fynn Müller People-Redaktor

Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Wie die NFL in der Nacht auf Dienstag bekanntgibt, ist Jay-Z (56) ist der Hauptact der Halbzeitshow beim Super Bowl 2027. Der Final steigt am 14. Februar im SoFi Stadium in Los Angeles.

Der Clou: Der Rap-Superstar engagiert sich damit quasi selbst. Seine Firma Roc Nation produziert die Halbzeitshow seit 2019, den Vertrag verlängerte sie 2024 um fünf Jahre. Laut «Bild» kassiert Roc Nation dafür rund 7 Millionen Dollar pro Show.

Dass es diesmal so lange dauerte, sorgte für Wirbel. Normalerweise verkündet die NFL ihren Star schon im September, Show und Bühnenbild stehen dann praktisch. Diesmal herrschte Funkstille. Gerüchten zufolge konnte man sich mit keinem Künstler einigen.

Diese Superstars wurden angefragt

Roc Nation soll unter anderem mit Miley Cyrus (33) und Justin Bieber (32) verhandelt haben. Dass man bei mehreren Namen die Verfügbarkeit prüft, ist nicht ungewöhnlich. Doch am Ende zog Jay-Z offenbar die Notbremse. Schon Ende September wurde spekuliert, dass er das Zepter übernehmen könnte, falls sich niemand findet.

Ein Sprecher der NFL erklärt: «Wir freuen uns, einen der grössten Künstler unserer Zeit auf der Bühne zu haben.» Mit Jay-Z setzt die Liga auf einen erfahrenen Entertainer, der bereits zahlreiche Hits wie «Empire State of Mind» und «99 Problems» geliefert hat.

Der Druck ist riesig. Keine Show wird in den USA öfter geschaut. Unter Roc Nation standen schon Kendrick Lamar, Rihanna und Usher auf der Bühne. Bad Bunny lockte dieses Jahr 128 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Jetzt muss Jay-Z liefern.