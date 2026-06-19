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Süsse Modenschau
Sprüngli feiert 190 Jahre mit Akris-Fashionshow in Zürich

Mode und Schokolade vereint: Akris und Sprüngli präsentierten am Zürcher Paradeplatz feinste Stoffe und Handwerkskunst. Die Fashionshow zum 190-jährigen Jubiläum der Confiserie lockte 160 Gäste an.
Publiziert: 16:28 Uhr
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Aktualisiert: vor 48 Minuten
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Die Brüder Peter (l.) und Albert Kriemler führen das Modehaus Akris in der dritten Generation. Beim Jubiläumsanlass posieren sie mit der Zürcher Architektin Tilla Theus.
Foto: zVg

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sprüngli feiert 190 Jahre mit Akris-Fashionshow am Zürcher Paradeplatz
  • 160 Gäste erleben Mode, Schweizer Handwerkskunst und süsse Köstlichkeiten
  • Herbst-/Winter-Kollektion 2026 präsentiert: Zwei traditionelle Familienunternehmen vereint
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Vanessa Nyfeler
Schweizer Illustrierte

Statt Luxemburgerli ziehen Looks zum Anbeissen im Schaufenster die Blicke auf sich: Gemeinsam mit dem St. Galler Modehaus Akris feiert die Confiserie Sprüngli ihr 190-jähriges Bestehen mit einer Fashionshow am Zürcher Paradeplatz. Die Zusammenarbeit verbindet zwei Schweizer Familienunternehmen mit langer Tradition. Rund 160 Gäste besuchen die Präsentation der Herbst-/Winter-Kollektion 2026. Serviert wurden an diesem Abend nicht nur süsse Köstlichkeiten, sondern auch feinste Stoffe und Schweizer Handwerkskunst. 

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

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