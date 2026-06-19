Mode und Schokolade vereint: Akris und Sprüngli präsentierten am Zürcher Paradeplatz feinste Stoffe und Handwerkskunst. Die Fashionshow zum 190-jährigen Jubiläum der Confiserie lockte 160 Gäste an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sprüngli feiert 190 Jahre mit Akris-Fashionshow am Zürcher Paradeplatz

160 Gäste erleben Mode, Schweizer Handwerkskunst und süsse Köstlichkeiten

Herbst-/Winter-Kollektion 2026 präsentiert: Zwei traditionelle Familienunternehmen vereint

Vanessa Nyfeler

Statt Luxemburgerli ziehen Looks zum Anbeissen im Schaufenster die Blicke auf sich: Gemeinsam mit dem St. Galler Modehaus Akris feiert die Confiserie Sprüngli ihr 190-jähriges Bestehen mit einer Fashionshow am Zürcher Paradeplatz. Die Zusammenarbeit verbindet zwei Schweizer Familienunternehmen mit langer Tradition. Rund 160 Gäste besuchen die Präsentation der Herbst-/Winter-Kollektion 2026. Serviert wurden an diesem Abend nicht nur süsse Köstlichkeiten, sondern auch feinste Stoffe und Schweizer Handwerkskunst.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!