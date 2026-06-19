Darum gehts
- Sprüngli feiert 190 Jahre mit Akris-Fashionshow am Zürcher Paradeplatz
- 160 Gäste erleben Mode, Schweizer Handwerkskunst und süsse Köstlichkeiten
- Herbst-/Winter-Kollektion 2026 präsentiert: Zwei traditionelle Familienunternehmen vereint
Statt Luxemburgerli ziehen Looks zum Anbeissen im Schaufenster die Blicke auf sich: Gemeinsam mit dem St. Galler Modehaus Akris feiert die Confiserie Sprüngli ihr 190-jähriges Bestehen mit einer Fashionshow am Zürcher Paradeplatz. Die Zusammenarbeit verbindet zwei Schweizer Familienunternehmen mit langer Tradition. Rund 160 Gäste besuchen die Präsentation der Herbst-/Winter-Kollektion 2026. Serviert wurden an diesem Abend nicht nur süsse Köstlichkeiten, sondern auch feinste Stoffe und Schweizer Handwerkskunst.
Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!
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