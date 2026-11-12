Stefanie Giesinger spricht über ihre neue Liebe

Stefanie Giesinger, die «Germany's next Topmodel»-Siegerin von 2014, spricht in einem Interview über den neuen Mann an ihrer Seite und erklärt, warum sie ihren 30. Geburtstag im Brautkleid feierte.

Darum gehts Stefanie Giesinger (30) hat einen neuen Partner gefunden, wie sie verriet

Ihren 30. Geburtstag feierte sie im Brautkleid unter dem Motto «Married to Life»

2014 gewann sie «Germany's next Topmodel», 2026 warb sie für Levi's

In Sachen Beziehung lief es bei Stefanie Giesinger (30) in den letzten Jahren nicht immer rund. Doch jetzt ist offenbar wieder verliebt. Vor ein paar Monaten habe sie einen Mann kennengelernt, bei dem für sie «wirklich alles passt», erzählt sie im Coverinterview mit «Esquire Germany». Das Magazin veröffentlichte am Donnerstag einen ersten Auszug aus dem Gespräch.

Giesinger habe aus ihren Fehlern gelernt. Bei früheren Dates habe sie mitunter erst nach Monaten erfahren, welche politischen Ansichten ihr Gegenüber vertrat. Zunächst habe sie versucht, die Unterschiede auszuhalten. Irgendwann habe sie gemerkt, dass die Ansichten zu weit auseinanderlagen. Aus ihrer Sicht machen sich konservative Vorstellungen über die Rolle von Frauen auch beim Dating bemerkbar.

Nach dem Ende ihrer Verlobung hatte Giesinger im Januar in ihrem Podcast «G Spot» angekündigt, in diesem Jahr auf Dates verzichten zu wollen. Im August erzählte sie im Podcast von Sophie Passmann, dass sie wieder einen Mann treffe. Eine Freundin habe ihn ihr empfohlen.

Warum sie ihren Geburtstag im Brautkleid feierte

Ihren 30. Geburtstag feierte Giesinger Ende August unter dem Motto «Married to Life», also zu deutsch: «Mit dem Leben verheiratet». Im Brautkleid gab sie symbolisch ihrem Leben das Jawort. In «Esquire Germany» erzählt sie, dass sie schon lange einmal heiraten wolle. Inzwischen sei ihr klar, woher dieser Wunsch komme. «Ich bin mit Prinzessinnen-Storys gross geworden – und die heiraten am Ende alle», sagt Giesinger.

In der am 9. November veröffentlichten Folge des Podcasts «Zwei Dreissiger» erzählte Giesinger, dass ihr die Idee für die Feier schon zum Jahreswechsel gekommen sei. Den Wunsch nach einem Tag im Brautkleid habe sie sich selbst erfüllen wollen.

Stefanie Giesinger gewann 2014 mit 17 Jahren die neunte Staffel von «Germany‹s next Topmodel». Später kehrte sie mehrfach als Gastjurorin in die Sendung zurück. 2024 startete sie ihren Podcast «G Spot», in dem es unter anderem um Beziehungen und mentale Gesundheit geht. Als Model war sie 2026 in einer internationalen Kampagne von Levi›s zu sehen, die beim Super Bowl Premiere feierte. Im selben Sommer rief sie mit der Kreativproduzentin Angelique Houben das Berliner Netzwerk «Ex to X» ins Leben. Es bringt unter anderem Frauen, trans und nichtbinäre Menschen aus der Kreativbranche zusammen.