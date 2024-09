Wenn das Oktoberfest eröffnet wird, kommen die Stars in Scharen. Blick zeigt dir in der Bildergalerie, wer mit wem in den Festzelten der Wiesn eine rauschende Zeit verbringt.

Das sind die schönsten Looks der Wiesn

Das sind die schönsten Looks der Wiesn

Kurz zusammengefasst Oktoberfest in München lockt Massen von Besuchern zum ausgelassenen Feiern an

Deutsche und internationale Promis lassen sich das Spektakel nicht entgehen

189. Oktoberfest auf der Theresienwiese noch bis zum 6. Oktober Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Livia Fietz Praktikantin People

«O'zapft is!»: Das Oktoberfest in München, auch Wiesn genannt, ist seit dem 21. September in vollem Gange. Zum 189. Mal strömen Massen von Besuchern auf den Platz, um dort ausgelassen zu feiern. Bis zum 6. Oktober bleibt das Oktoberfest der absolute Hotspot in Deutschland.

Dabei lassen sich nicht nur deutsche Prominente wie Thomas Gottschalk (74), Oliver Pocher (46) oder Uschi Glas (80), sondern auch internationale Stars wie Arnold Schwarzenegger (77) oder Ed Westwick (37) das Spektakel nicht entgehen. Natürlich alle in Dirndl oder Lederhose – von traditionell bis modern präsentieren sie stilvolle Outfits und demonstrieren die Vielfalt des Dresscodes. Blick präsentiert dir in der unten stehenden Bildergalerie, wer – und vor allem mit wem – in den Festzelten gefeiert wird.

Moderator Florian Silbereisen (43) gehörte zu den ersten Gästen der 189. Wiesn. Foto: imago/Future Image 1/25