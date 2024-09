«Call Me Maybe»-Sängerin Carly Rae Jepsen hat sich verlobt

Kurz zusammengefasst Carly Rae Jepsen ist verlobt

Sie hält ihre Beziehung meist privat

Carly Rae Jepsen (38) hat in einem Instagram-Post ihre Verlobung bekannt gegeben. In einer Bilderreihe ist sie mit Partner Cole Marsden Greif-Neill alias Cole M.G.N. zu sehen. Auf einem der Fotos in idyllischen Landschaften hält sie ihre Hand mit dem Verlobungsring in die Kamera. «Sehr verlobt», schreibt die kanadische Sängerin dazu.

In einem Instagram-Beitrag kurz nach ihrem Geburtstag machte sie im November 2022 ihre Beziehung mit dem Musikproduzenten öffentlich. Mit «People» sprach die «Call Me Maybe»-Sängerin dann im Dezember über diese gar nicht so neue Liebe, denn laut des Magazins war sie schon zuvor seit mehreren Monaten mit ihrem Freund zusammen.

Promis gratulieren

Sie sei vorsichtig, nicht zu viel über die Beziehung über Social Media zu veröffentlichen, erklärte Jepsen, «weil es etwas ist, das ich schützen und für mich behalten möchte». Gleichzeitig mache es Spass, die Entwicklung von etwas zu zeigen, wenn man wirklich begeistert davon sei, sagte die Sängerin: «Und ich bin auf jeden Fall schwer begeistert von ihm.» Im Juli 2023 verriet sie dem «People»-Magazin zudem, dass Jepsens Management sie mit dem Produzenten zusammenbrachte, um mit ihm zu arbeiten. Aus der beruflichen wurde dann eine romantische Beziehung.

Zahlreiche Stars freuen sich mit Carly Rae Jepsen und ihrem Verlobten. In der Kommentarspalte gratulierten unter anderem Violinistin Lindsey Stirling (38), Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson (67) und Kollegin Julianne Hough (36). Schauspielerin Lena Dunham (38) schrieb: «Ich liebe es, dich geliebt zu sehen, weil du so verdammt liebenswert bist.»