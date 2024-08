1/6 Bekamen im vergangenen Jahr ihre gemeinsame Tochter: Tom Pelphrey und Kaley Cuoco.

SpotOn Die People-Agentur

Die US-amerikanische Schauspielerin Kaley Cuoco (38) hat sich verlobt. Wie der «Big Bang Theory»-Star via Instagram-Story am Mittwoch bekannt gab, hat ihr Partner, Schauspiel-Kollege Tom Pelphrey (42), anscheinend die Frage aller Fragen gestellt. Offensichtlich lautete die Antwort von Cuoco «Ja», denn auf dem Schnappschuss präsentiert sie sich mit einem dicken Klunker am Finger – inklusive breitem Grinsen. Als einzigen Kommentar schrieb sie dazu: «Wundervolles Wochenende.»

Im Mai 2022 bestätigte der «Ozram»-Darsteller und Cuoco, dass sie ein Liebespaar sind. Die beiden lernten sich erst wenige Monate zuvor kennen und lieben. Im März 2023 erblickte die gemeinsame Tochter Matilda Carmine Richie das Licht der Welt. Zur Geburt schrieb Cuoco damals: «Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder». Man sei über alle Massen gesegnet. An ihren jetzigen Verlobten richtete sie ebenfalls liebevolle Worte: «Tom Pelphrey, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, aber das habe ich.»

Die beiden wurden durch die gemeinsame Managerin Andrea Pett-Joseph verkuppelt. In einem Interview mit «USA Today» sagte Cuoco, dass sie der Meinung war, dass die beiden Schauspieler perfekt zueinander passen würden. «Wir waren sofort miteinander verbunden. Ich habe das Gefühl, ihn schon mein ganzes Leben lang zu kennen», so Cuoco weiter. Bereits damals betonte sie, dass sie bereit sei, mit Pelphrey ein gemeinsames Leben aufzubauen.

Kaley Cuoco war bereits zweimal verheiratet

Für Cuoco wird es nicht die erste Hochzeit werden: 2013 heiratete sie den ehemaligen US-Tennisprofi Ryan Sweeting (37), von dem sie sich im Mai 2016 scheiden liess. Im Juni 2018 ging sie mit dem amerikanischen Springreiter Karl Cook (33) den Bund der Ehe ein, im September 2021 gab das Paar die einvernehmliche Trennung bekannt. Pelphrey war hingegen bislang noch nicht verheiratet.