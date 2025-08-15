Rainer Holbe ist am Donnerstag in seinem Zuhause in Frankfurt am Main gestorben. Der deutsche Fernsehpionier prägte Jahrzehnte das deutsche Fernsehen – von der legendären ZDF-«Starparade» bis zum Frühstücksfernsehen bei RTL.

1/5 Fernsehlegende Rainer Holbe ist tot. Foto: imago

Darum gehts Rainer Holbe, bekannter deutscher Fernsehmoderator, ist im Alter von 85 Jahren gestorben

Holbe moderierte die erfolgreiche ZDF-Musiksendung «Starparade»

Seine RTL-Talkshow «Die Woche» wurde mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Rainer Holbe ist am heutigen Freitag in Frankfurt am Main gestorben. Seine Tochter bestätigte laut übereinstimmender Medienberichte, dass der 85-Jährige friedlich im Kreis seiner Familie eingeschlafen sei.

Holbes Karriere begann in den späten 1960er-Jahren, als das Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte. Seinen grossen Durchbruch erlebte Holbe mit der ZDF-Musiksendung «Starparade», die von 1968 bis 1980 ausgestrahlt wurde. Zwölf Jahre lang führte er durch die Show, die sich zu einem der grössten Quotenhits des Zweiten Deutschen Fernsehens entwickelte. Stars wie Barry Manilow, Abba, Neil Diamond und Frank Sinatra gaben sich bei Holbe die Ehre.

Pionier des Privatfernsehens

Als das Privatfernsehen in Deutschland Einzug hielt, war Holbe vorn dabei. Er baute RTL massgeblich mit auf und ging 1987 mit dem neuen Format des Frühstücksfernsehens on air. Ein besonderer Moment seiner Karriere ereignete sich am 10. November 1989: Als erster Fernsehsender berichtete RTL live am nächsten Morgen über den Fall der Mauer.

Seine journalistische Qualität wurde auch von der Fachwelt gewürdigt. Holbes RTL-Talkshow «Die Woche» erhielt den renommierten Grimme-Preis.

Neben seiner klassischen Moderatorentätigkeit hatte Holbe Interesse an paranormalen Phänomenen. Bei RTL führte er durch die Sendung «Unglaubliche Geschichten», bei Sat.1 präsentierte er «Phantastische Phänomene».