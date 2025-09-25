Simon Cowell sorgt für Aufsehen mit ungewöhnlicher Klatsch-Technik in der «Jennifer Hudson Show». Die Fans fragen sich angesichts dieser Bilder, ob er ihm Applaus überhaupt bekannt ist.

1/5 Simon Cowell überrascht mit seiner Klatsch-Technik. Foto: Instagram / Jenniferhudsonshow

Darum gehts Simon Cowells ungewöhnliche Klatsch-Technik sorgt für Aufsehen in der Jennifer Hudson Show

Cowell bezeichnet sich als sozial unbeholfen, genoss aber den Spirit Tunnel

Der 65-jährige Juror bat darum, den Tunnel ein zweites Mal durchlaufen

Saskia Schär

Die ungewöhnliche Klatsch-Technik von Simon Cowell (65) sorgt für Aufsehen. Diese Woche war er zu Gast in der «Jennifer Hudson Show» bei der gleichnamigen Moderatorin. Wer sich von den Stars zu ihr ins Studio setzen will, muss erst durch den sogenannten «Spirit Tunnel». Dabei stehen in einem Gang links und rechts Personen und applaudieren, während der Gast auf diesem Weg zu Jennifer Hudson (44) und dem Publikum gelangt.

Cowell hat das Klatschen aber nicht nur den Personen um sich herum überlassen, sondern selbst die Hände zusammengeschlagen. Im Nachhinein hätte er das vielleicht besser seinlassen sollen – seine Art und Weise zu Klatschen ist, gelinde gesagt eigen.

Und sobald etwas nicht ganz der Norm entspricht, ist es ein gefundenes Fressen für die Internet-Nutzer. Diese ziehen sehr unterhaltsame Vergleiche für seine Klatsch-Technik: «Warum klatscht Simon Cowell, als hätte er Baby-T-Rex-Arme?» oder auch «Warum klatscht Simon Cowell wie ein Roboter, der versucht, menschliche Bewegungen nachzuahmen?». Weitere Kommentare reichen von «Ist das das erste Mal, dass er klatscht? Warum klatscht er so?» über «Ist das KI?» bis hin zu «Was ist das?».

Steckt hinter der ungewöhnlichen Klatscht-Art ein ernster Hintergrund?

Obwohl der Gang durch den «Spirit Tunnel» bei Cowell sichtlich Unbehagen verursachte, erklärte er Moderatorin Hudson, dass er es absolut geliebt habe, sodass er es gar ein zweites Mal machen wolle, vielleicht dann auf dem Rückweg. Doch auch dazu haben die Fans so ihre Meinung: «Geh nicht da zurück. Geh direkt nach Hause. Lass dich lieber tragen, geh nicht zu Fuss», lautet einer der Kommentare, der durchaus mit Humor zu nehmen ist.

Nebst seiner etwas unbeholfenen Methode zu klatschen, fällt vielen noch etwas anderes auf: Sie haben den Briten noch nie komplett gesehen, tritt er doch vor allem als Juror im TV auf. Daher sitzt er quasi ständig an einem Pult, der lediglich den Blick auf seinen Oberkörper freigibt.

Hinter seinem speziellen Klatschen und Gang könnte allerdings auch etwas ganz anderes stecken: Cowell hatte innerhalb von zwei Jahren gleich zwei schwere E-Bike-Unfälle. Beim ersten 2020 brach er sich an mehreren Stellen den Rücken, ihm wurde eine Metallstange eingesetzt und er schrammte gemäss verschiedenen Medienberichten nur knapp an einer Querschnittslähmung vorbei. Beim Unfall 2022 brach er sich seinen Arm, ein operativer Einbruch war allerdings nicht nötig.