Für diesen Film kassierte Schwarzenegger am meisten Kohle

Darum gehts Arnold Schwarzenegger verdiente am meisten mit der Komödie «Twins»

Ungewöhnliches Vergütungsmodell: Gewinnbeteiligung statt fester Gage

Wer an Arnold Schwarzenegger (77) denkt, sieht sofort einen Actionstreifen seinen Augen. Mit Filmen «Eraser», Total Recall» und der ganzen «Terminator»-Reihe ist der Österreicher weltweit ein Actionheld geworden. Wer jetzt denkt, er hätte damit am meisten Geld verdient, liegt allerdings falsch.

In der Talkshow «Watch What Happens Live» plauderte Schwarzenegger jetzt aus dem Nähkästchen. Der Schauspieler verriet, dass die Komödie «Twins – Zwillinge» (1988) für ihn einen geradezu unfassbar anmutenden Gehaltsscheck bedeutet hat.

Auf die Frage von Gastgeber Andy Cohen (57), welcher seiner vielen Filme für ihn der profitabelste gewesen sei, antwortete Schwarzenegger: «Die Nummer eins war ‹Twins›.» Der Streifen hat ihm über 40 Millionen US-Dollar eingebracht.

Das habe mit einem besonderen Vergütungsmodell zusammengehangen. Da niemand zum Ende der 1980er Jahre auf Schwarzenegger als Comedy-Darsteller vertraute, habe er keine Gage erhalten, sondern stattdessen «eine Beteiligung am Gewinn».

Der Film, in dem Schwarzenegger mit Danny DeVito (80) ein ungleiches Brüderpaar spielte, erwies sich bei einem Budget von nur 18 Millionen US-Dollar an den Kinokassen jedoch als überaus profitabel. Weit über 200 Millionen Dollar konnten weltweit eingespielt werden.

«Mehr als jeder Film, den ich je gemacht habe»

Als ihn Talkshow-Host Cohen daher fragt, ob er mit «Twins» persönlich mehr als 20 Millionen verdient hätte, antwortet Schwarzenegger, dass es mehr als das gewesen sei. Auf die Nachfrage, ob es auch mehr als 40 Millionen gewesen seien, sagte Arnie wörtlich: «Es war mehr als das. Es war

Das Vergütungsmodell bei «Twins» hatte Schwarzenegger schon vor einigen Jahren gegenüber «Business Insider» ausführlich beschrieben. In dem damaligen Gespräch beschrieb er, wie Hollywood gegen Ende der 1980er Jahre über ihn dachte. «Sie sagten: ‹Nein, wir wissen, dass wir mit dir Geld verdienen werden, wenn du Actionfilme drehst›», so Schwarzenegger 2019 wörtlich.

Daher entschied er sich, auf die übliche Vorab-Gage zu verzichten und sich stattdessen eine Beteiligung am Umsatz des Films vor Abzug der Produktions- und Marketingkosten vertraglich zusichern zu lassen. Die Wette zahlte sich aus. Denn neben seinem gewaltigen Verdienst hatte sich Arnie durch das Wagnis auch als Comedy-Star etabliert, drehte in den Folgejahren Filme wie «Kindergarten Cop» oder Actionkomödien wie «Last Action Hero» und «True Lies», in denen er die ganze Bandbreite seines Könnens zeigen konnte.