Das breite Publikum lernte Patrick Schwarzenegger kürzlich durch die Serie «The White Lotus» kennen – und zwar so, wie Gott ihn erschaffen hat. Papa Arnold Schwarzenegger verrät jetzt, was er von der Nacktszene seines Sohnes hielt.

So reagierte Arnold Schwarzenegger auf Sohn Patricks Nacktszene

Füdliblutt in HBO-Serie

Patrick Schwarzenegger hat kein Problem mit Nacktheit. Das zeigte er in der dritten Staffel von «The White Lotus»

Darum gehts Patrick Schwarzenegger zeigte sich nackt in «The White Lotus»

Arnold Schwarzenegger war überrascht, erinnerte sich an eigene Nacktszenen

Silja Anders Redaktorin People

Patrick Schwarzenegger (31) feierte kürzlich mit der dritten Staffel der Hit-Serie «The White Lotus» in der Rolle des Saxon Ratliff einen weltweiten Erfolg. Doch nicht nur sein schauspielerisches Talent stach dabei dem Publikum ins Auge.

Denn der Sohn von Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger (77) liess in der Serie nichts der Fantasie überlassen und zeigte sich füdliblutt. Für seinen Vater ein Anblick, den dieser erstmal verarbeiten musste, wie er jetzt im Doppelinterview mit seinem Junior bei «Variety's Actors on Actors» verriet.

«Arnold, hallo! Du hast dasselbe gemacht»

«Ich dachte nur: Was geht hier ab? Das ist verrückt!», erinnert sich der «Terminator» an den Moment, als er die Serie schaute und plötzlich nicht nur den blanken Hintern von Patrick sah, sondern auch dessen «Weenie», also dessen Penis.

Das sei aber nur der erste Überraschungsmoment gewesen, gibt der Österreicher zu, und er habe sich dann an der eigenen Nase fassen müssen. «Arnold, hallo! Du hast dasselbe gemacht in ‹Conan› und ‹Terminator›. Also beschwer dich nicht», habe er sich selbst gesagt. Denn immerhin sei er «sehr, sehr stolz» auf Patrick, dessen schauspielerische Leistung er als «unglaublich» bezeichnet.

Maria Shriver hatte weniger Probleme

Ein weniger grosses Tamtam um die Nacktheit des Sohnes machte da Patrick Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver (69). «Die Leute sagen: ‹Oh, mein Gott, du hast das gesehen!› Und ich sage: ‹Ich habe ihn geboren.› Es ist nicht so eine grosse Sache – ich habe ihn schon nackt gesehen. Ich sehe ihn nackt, seit er ein Baby war», verriet sie lachend in der «Jamie Kern Lima Show».

Dass Patrick Schwarzenegger sich in seinem Adams-Kostüm vor der Kamera zeigt, war übrigens seine eigene Idee. «Als wir die Schlafzimmer-Szene drehten, hatten sie so eine Art Boxershorts für mich vorbereitet, die ich eigentlich tragen sollte, und ich meinte: ‹Ich mache das einfach nackt›», verriet er gegenüber «Men's Health» im März.

Eltern, Kinder und Nacktszenen – das ist wohl so eine Sache. Und jede Schauspielerfamilie geht mit dem Thema anders um. Denn während Dakota Johnson (35) ihren Eltern Melanie Griffith (67) und Don Johnson (75) bei der Veröffentlichung ihres Films «Fifty Shades of Grey» strikt untersagte, den Film jemals zu gucken, drehte Liz Hurley tatsächlich eine Sexszene vor den Augen ihres Sohnes – dieser war zu diesem Zeitpunkt natürlich schon volljährig. Es war sogar Damian Hurleys (23) eigener Film. Für ihn sei die Sexszene seiner Mutter kein Problem gewesen, denn das gehört für ihn zum Showbusiness dazu. Und Liz Hurley (59)? Die fühlte sich durch die Anwesenheit ihres Sohnes sogar besonders sicher.