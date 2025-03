1/6 Maria Shriver blickt in ihrem Buch «I Am Maria» auf die schlimmste Zeit in ihrem Leben zurück. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Maria Shriver offenbart Folgen der Trennung von Arnold Schwarzenegger

Shriver suchte Hilfe bei Therapeuten, Schamanen und in einem Kloster

Maria Shriver (69) legt in ihrem neuen Buch die schmerzhaften Folgen der Trennung von Arnold Schwarzenegger (77) offen. Unter anderem verrät sie, dass sie sich an Schamanen und Hellseher gewandt habe, um mit seiner demütigenden Affäre fertig zu werden.

«Es brach mir das Herz»

Im Jahr 2011 gab Shrivers damaliger Ehemann zu, während der Ehe mit ihrer ehemaligen Haushälterin Mildred Baena ein Kind gezeugt zu haben. Sohn Joseph Baena (27) wurde 1997 geboren.

In einem Gedichtband mit dem Titel «I Am Maria», der am 1. April erscheint, gibt sie Einblicke in das Ausmass ihres Schmerzes und ihre Bemühungen, ihr gebrochenes Herz zu heilen. In einem Auszug, den das US-Magazin «People» veröffentlichte, bezeichnet sie die Trennung als «lebensverändernden Schlag», der sie nach dem Tod ihrer Eltern und dem Ende ihrer Zeit als First Lady von Kalifornien ereilte.

«Es brach mir das Herz, es brach mir den Geist, es brach, was von mir noch übrig war», schildert Shriver. «Ich war von Trauer überwältigt und von Verwirrung, Wut, Angst, Traurigkeit und Sorge geplagt. Ich wusste nicht mehr, wer ich war und wohin ich gehörte. Ehrlich gesagt, es war brutal und ich hatte schreckliche Angst.» Sie habe sich dann jedoch eines Tages gesagt, als sie weinend auf dem Boden eines Hotelzimmers sass: «Maria, das muss nicht dein Ende sein.»

Sie suchte Therapeuten, Hellseher und ein Kloster auf

Was folgte, war eine Reise auf der Suche nach Heilung durch Therapeuten, Schamanen und Hellseher sowie ein Aufenthalt in einem Klausurkloster. Auch im Schreiben fand sie Halt: «Ich begann, aus tiefstem Herzen zu schreiben. Durch meine Gedichte habe ich eine Frau kennengelernt, die Angst hatte, dem Erbe ihrer Familie nicht gerecht zu werden - Angst, nicht gross genug zu sein, keine gute Tochter, Schwester, Ehefrau, Mutter, Journalistin.»

Schwarzenegger bezeichnete Affäre als seinen grössten Fehler

Shriver und Schwarzenegger heirateten 1986, rund neun Jahre nach ihrem ersten Treffen. Im Laufe ihrer Ehe bekamen sie zwei Töchter sowie zwei Söhne. Christopher (27) kam nur wenige Tage vor der Geburt von Joseph zur Welt. Nach dem Bekanntwerden seiner Affäre trennte Shriver sich 2011 von Schwarzenegger, die Scheidung erfolgte erst zehn Jahre später. Der Hollywoodstar und ehemalige Gouverneur von Kalifornien erinnerte sich in seiner Dokumentarserie «Arnold» aus dem Jahr 2023 an den Moment, als er seiner Ehefrau von seiner Untreue erzählte. «Ich dachte, mein Herz bliebe stehen. Und dann sagte ich die Wahrheit: ‹Ja, Maria. Joseph ist mein Sohn.› Sie war offensichtlich am Boden zerstört.»

Schwarzenegger gab zu, dass die Affäre sein «grösster Fehler» gewesen sei und erklärte: «Ich habe meiner Familie mit meinem Fehler schon genug Leid zugefügt. Alle mussten leiden. Maria musste leiden, die Kinder mussten leiden, Joseph, seine Mutter, alle. Damit werde ich den Rest meines Lebens leben müssen.»