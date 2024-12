1/6 Als Arnold Schwarzenegger im Herbst 2024 Berlin besuchte, war sein Bart noch kurz. Foto: imago/pictureteam

Auf einen Blick Arnold Schwarzenegger spielt Samichlaus in neuem Film «The Man with the Bag»

Santas magischer Sack wird gestohlen, Dieb muss ihn zurückholen

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Hättet ihr den Opa rechts mit den weissen Haaren und weissem Bart erkannt? Richtig, das ist tatsächlich Arnold Schwarzenegger. Für seine neuste Rolle in dem Film «The Man with the Bag» ist der 77-Jährige in Würde ergraut. Der einstige Terminator spielt in der Familien-Komödie den Samichlaus, wie er in einem Post auf seinem Instagram-Kanal verkündet. «Santa Claus is coming to Town!», jubelt Arnie freudig.

Der Schnappschuss stammt vom Set und zeigt den topfitten Schwarzenegger mit seinem Co-Star Alan Ritchson (42), der vielen aus der Serie «Reacher» bekannt sein dürfte.

Laut der offiziellen Beschreibung von Produzent Amazon Studios wird in dem Streifen Santas magischer Sack gestohlen. Um sich diesen zurückzuholen, findet der Weihnachtsmann auf seine Liste der unartigen Kinder den Dieb Vance: «Um Weihnachten zu retten, muss Vance mithilfe seiner Tochter, Santa und einer Gruppe von merkwürdigen Typen den gewagtesten Raub seines Lebens durchziehen.» Der Film «The Man with the Bag» ist Arnold Schwarzeneggers erster Film seit 2019.

Arnie hat Weihnachtsfilmerfahrung

Arnold Schwarzenegger verriet, dass der Dreh zurzeit im Big Apple stattfindet: «New York City ist ein grossartiger Gastgeber und die Arbeit eine reine Freude. Ich kann es kaum erwarten, diese Weihnachtsfreude mit jedem von euch zu teilen!»

«The Man with the Bag» ist nicht die erste Weihnachtskomödie, in der Schwarzenegger mitgespielt hat. Bereits 1996 sorgte er in «Jingle All the Way» mit Co-Star Sinbad (68) für Lacher.

