Der deutsche Schauspieler Horst Janson liegt mit einer Hirnblutung in einem Spital. Dem vorausgegangen war ein Treppensturz in seinem Haus im Münchner Nobel-Vorort Grünwald.

1/6 Horst Janson hat in seiner Karriere in über 140 Filmen und Serien mitgespielt.

Saskia Schär Redaktorin People

Der Schauspieler Horst Janson (88), der in über 140 TV-Produktionen zu sehen war, liegt laut Informationen der «Bild» in einem Münchner Krankenhaus. Der Grund dafür soll eine Hirnblutung sein, die er sich bei einem Treppensturz im eigenen Haus zugezogen hat. Dabei brach sich der «Horst aus der Sesamstrasse» auch die Hand.

Es ist ein erneuter gesundheitlicher Rückschlag, nachdem er erst im Juni einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Damals erzählte seine Frau Hella (76) gegenüber der «Freizeit Revue», dass er «plötzlich nicht mehr sprechen» konnte. In der Folge wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er an lebenserhaltende Geräte angeschlossen wurde. Er erholte sich jedoch rasch und konnte das Spital nach wenigen Tagen wieder verlassen, allerdings war sein Kurzzeitgedächtnis durch den Schlaganfall beeinträchtigt.

International tätig

Janson ist seit den 1960er-Jahren nicht mehr aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken, ist vor allem bekannt für seine Rolle in «Der Bastian», als «Horst in der Sesamstrasse» oder als Sascha Doria in «Salto Mortale». Zudem verkörperte er im ARD-Film «Unter weissen Segeln» in vier Episoden Kapitän Bernd Jensen. Dank Filmen wie «Captain Kronos – Vampirjäger» und «Zwei Kerle aus Granit» wurde er auch ausserhalb Deutschlands bekannt.

Seit 1982 ist er mit Hella Janson verheiratet, gemeinsam haben sie die Töchter Laura-Maria Janson (38) sowie Sarah-Jane Janson (40).