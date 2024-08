1/5 Rainer Brandt war nicht nur erfolgreicher Synchronsprecher, sondern auch Dialog-Autor.

Seine Stimme begleitete ganze Generationen: Rainer Brandt, der Mann hinter den kultigen Sprüchen von Bud Spencer (1929-2016) und Terence Hill (85). Nun ist der Synchronsprecher und Dialog-Autor im Alter von 88 Jahren gestorben, wie die Hörspielproduzentin Heikedine Körting (79) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Mit ihr arbeitete er unter anderem an «TKKG» und «Fünf Freunde».

Der Berliner Schauspieler, der am Max-Reinhardt-Seminar in Wien studierte, prägte den Humor in der Bundesrepublik der 70er- und 80er-Jahre wie kein anderer. Brandt lieh seine Stimme Grössen wie Jean-Paul Belmondo (1933-2021), Tony Curtis (1925-2010) und Elvis Presley (1935-1977). Doch seine Meisterleistung war die Synchronisation der italienischen Filmstars Spencer und Hill. Mit Sätzen wie «Es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen!» machte er das Duo im deutschen Sprachraum salonfähig. Auch Filme mit Louis de Funès (1914-1983), Adriano Celentano (86) und Pierre Richard (89) wurden durch Brandts flotte Sprüche veredelt.

«Die 2» als sein grösster Coup

Als Dialog-Autor und Regisseur verwandelte er öde Dialoge in Sprachperlen, die zu geflügelten Worten wurden. «Ab heute wird nicht mehr getrunken, aber auch nicht weniger», ist einer dieser legendären Sprüche. Sein grösster Coup gelang ihm mit der britischen Krimiserie «Die 2» mit Tony Curtis und Roger Moore (1927-2017). Brandt textete die Serie komplett neu und machte sie damit zum Kult.

Rainer Brandt war mit der Schauspielerin Ursula Heyer (84) verheiratet, die ebenfalls als Synchronsprecherin tätig war und unter anderem Joan Collins im Denver-Clan ihre Stimme lieh. Die gemeinsame Tochter Judith Brandt (59) ist in die Fussstapfen ihrer Eltern getreten, sie hat ihre Stimme unter anderem Monica Bellucci (59) oder Sophie Marceau (57) geliehen.