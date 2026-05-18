Schauspielerin Luna Jordan (†24) unerwartet gestorben

Die deutsche Schauspielerin Luna Jordan ist im Alter von 24 Jahren plötzlich verstorben, wie ihre Familie am Mittwoch bestätigte. Jordan spielte in «Polizeiruf» und «Jenseits der Spree» mit Jürgen Vogel.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die deutsche Schauspielerin Luna Jordan stirbt mit 24 Jahren in Berlin

Bekannt durch «Polizeiruf» und preisgekrönte Rolle in «Fuchs im Bau»

2022 erhielt sie den österreichischen Filmpreis für beste Nebenrolle

Fynn Müller People-Redaktor

Die Schauspielwelt trauert um Luna Jordan. Die deutsche Schauspielerin ist im Alter von nur 24 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Die Agentur Players in Berlin bestätigt diese traurige Nachricht am Montag im Namen ihrer Familie.Details zu den Umständen ihres Todes werden nicht bekannt gegeben.

Die Berlinerin war längst kein unbekannter Name mehr in der Filmwelt. Mit Rollen im «Polizeiruf» und der Serie «Jenseits der Spree» an der Seite von Jürgen Vogel hatte sie sich einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erarbeitet. Zuletzt war sie für die Rolle der Fotografin und Künstlerin Astrid Kirchherr in der Serie «Hamburg Days» vorgesehen, die die frühen Jahre der Beatles beleuchtet und aktuell in Produktion ist.

2022 mit Preis ausgezeichnet

Für ihre beeindruckende Leistung im Film «Fuchs im Bau» wurde sie 2022 mit dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnet – als beste weibliche Nebenrolle. Ihre Dankesrede nutzte sie, um auf sexualisierten Missbrauch in der Film- und Theaterbranche aufmerksam zu machen, ein Thema, das ihr besonders am Herzen lag.

Schon früh übernahm Jordan anspruchsvolle Rollen und sprach in der NDR-Dokumentation «Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs» offen darüber, wie schwer es war, sich von den Charakteren zu distanzieren. Zu ihren weiteren Projekten zählten der Film «Run Me Wild», gezeigt beim Filmfestival Max Ophüls Preis, und die Serie «Euphorie».