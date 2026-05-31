Zwischen Rembrandt-Gemälden und Blitzlichtgewitter wurde New York erneut zur Bühne der Luxuswelt. Louis Vuitton präsentierte seine Cruise-Kollektion 2027 im legendären Museum The Frick Collection.

So glamourös ging es bei der Louis-Vuitton-Show in New York zu

So glamourös ging es bei der Louis-Vuitton-Show in New York zu

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Louis Vuitton zeigte Cruise-Kollektion 2027 im Frick Museum in New York

Inspiration: Keith Harings bemalter Lederkoffer aus den 1930er-Jahren

Stars wie Zendaya und Emma Stone unter den prominenten Gästen

Alle wollen nach New York. Die schlaflose Stadt zieht Luxuslabels an, die den Sprung über den Grossen Teich wagen, um ihre neusten Kreationen zu zeigen.

So präsentierte das Pariser Maison Louis Vuitton vergangene Woche seine Cruise-Kollektion 2027 in den frisch renovierten Räumen des legendären Museums The Frick Collection, dem einstigen Stadtpalais des Industriellen Henry Clay Frick.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Zwischen Gemälden von Altmeistern wie Turner, Tizian oder Rembrandt – und nervösen Museumswärtern – marschierten Models in Lederjacken zu zarten Kleidern und Pop-Art-Prints. Inspiriert hat die Kollektion ein Lederkoffer von Louis Vuitton aus den 1930er-Jahren, den der US-Künstler Keith Haring 1984 mit seinen typischen Filzstiftgrafiken bemalt hat.

Apropos Koffer: Bei den Accessoires setzt die Marke derzeit auf Taschen, die wie Miniaturversionen ihrer legendären Reisekoffer aussehen. Natürlich war die Gästeliste so spektakulär wie die Show selbst: Kaum war die erste Limousine beim Museum vorgefahren, begann das Blitzlichtgewitter: Schauspielerin Zendaya (29) posierte in einem Mini-Seidenkleid mit skulpturalem Ausschnitt.

Kollegin Anne Hathaway (43) setzte auf klassische Upper-East-Side-Eleganz mit modernem Twist.

Und Emma Stone (37) bewies, wie scheinbar mühelos Quiet Luxury wirken kann, wenn Louis Vuitton draufsteht.