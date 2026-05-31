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Spektakuläre Gästeliste
So glamourös ging es bei der Louis-Vuitton-Show in New York zu

Zwischen Rembrandt-Gemälden und Blitzlichtgewitter wurde New York erneut zur Bühne der Luxuswelt. Louis Vuitton präsentierte seine Cruise-Kollektion 2027 im legendären Museum The Frick Collection.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Goya trifft auf El Greco und van Dyck (v. l.): Die erste Modeschau in der Frick Collection besiegelt eine dreijährige Partnerschaft des Museums mit Louis Vuitton.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Louis Vuitton zeigte Cruise-Kollektion 2027 im Frick Museum in New York
  • Inspiration: Keith Harings bemalter Lederkoffer aus den 1930er-Jahren
  • Stars wie Zendaya und Emma Stone unter den prominenten Gästen

Alle wollen nach New York. Die schlaflose Stadt zieht Luxuslabels an, die den Sprung über den Grossen Teich wagen, um ihre neusten Kreationen zu zeigen.

Die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander ist seit 2015 Muse von Louis Vuitton.
Foto: WWD via Getty Images

So präsentierte das Pariser Maison Louis Vuitton vergangene Woche seine Cruise-Kollektion 2027 in den frisch renovierten Räumen des legendären Museums The Frick Collection, dem einstigen Stadtpalais des Industriellen Henry Clay Frick.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

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Ausnahmsweise nicht in recycelter Mode: Hollywood-Star Cate Blanchett von Kopf bis Fuss in der Winterkollektion von Louis Vuitton.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Zwischen Gemälden von Altmeistern wie Turner, Tizian oder Rembrandt – und nervösen Museumswärtern – marschierten Models in Lederjacken zu zarten Kleidern und Pop-Art-Prints. Inspiriert hat die Kollektion ein Lederkoffer von Louis Vuitton aus den 1930er-Jahren, den der US-Künstler Keith Haring 1984 mit seinen typischen Filzstiftgrafiken bemalt hat.

Die tanzenden Strichmännchen und grafischen Linien des US-ame-rikanischen Pop-Art-Künstlers Keith Haring (1958–1990) ziehen sich durch die ganze Show.
Foto: DUKAS

Apropos Koffer: Bei den Accessoires setzt die Marke derzeit auf Taschen, die wie Miniaturversionen ihrer legendären Reisekoffer aussehen. Natürlich war die Gästeliste so spektakulär wie die Show selbst: Kaum war die erste Limousine beim Museum vorgefahren, begann das Blitzlichtgewitter: Schauspielerin Zendaya (29) posierte in einem Mini-Seidenkleid mit skulpturalem Ausschnitt.

Zendayas erster Look. Zur After-Show-Party trug sie ein sportliches Outfit direkt vom Laufsteg.
Foto: WWD via Getty Images

Kollegin Anne Hathaway (43) setzte auf klassische Upper-East-Side-Eleganz mit modernem Twist.

«Vogue»-Ikone Anna Wintour (2. v. l.) sorgte mit den «Der Teufel trägt Prada»-Co-Stars Anne Hathaway und Emily Blunt (r.) für Aufsehen. Ob Amy Adams (l.) in einer möglichen Fortsetzung mitspielt?
Foto: WWD via Getty Images

Und Emma Stone (37) bewies, wie scheinbar mühelos Quiet Luxury wirken kann, wenn Louis Vuitton draufsteht.

Begehrtes Accessoire: Oscar-Preisträgerin Emma Stone mit einer Petite-Valise-Tasche.
Foto: WireImage
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