Kate Winslet kämpfte während ihren Anfängen gegen Bodyshaming – und tut es noch immer. In einem TV-Interview sprach die 49-Jährige über die verletzenden Kommentare zu ihrem Gewicht, und ihrem Kampf gegen unrealistische Schönheitsstandards in der Filmindustrie.

Auf einen Blick Kate Winslet traumatisiert durch Kritik an ihrer Figur in jungen Jahren

Winslet konfrontierte später ihre Kritiker und nutzte Mobbing als Motivation

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Durch ihre Rolle als Rose in «Titanic» (1997) wurde sie zum umjubelten Weltstar, gewann später einen Oscar und ist bis heute eine der glamourösesten Frauen Hollywoods. Dennoch ist Kate Winslet (49) noch immer traumatisiert, dass man sie am Anfang ihrer Karriere wegen ihres angeblichen Übergewichts öffentlich an den Pranger gestellt hat. In einem Interview mit der TV-Show «60 Minutes» kamen der Britin die Tränen, als die Moderatorin sie fragte, wie sie damals mit der blossstellenden Kritik an ihrer Figur umgegangen ist.

Als eines der eklatantesten Beispiele nannte die Moderatorin einen Spruch eines Reporters auf dem roten Teppich, der witzelte, dass man Winslet scheinbar eingeschmolzen und sie dann in ihr Kleid geschüttet habe. Winslet: «Es war so unfassbar schrecklich. Was für eine Art Mensch würde so etwas zu einer jungen Schauspielerin, die nur ihr Bestes versucht, sagen?» Es gelang ihr jedoch im Laufe der Jahre, die «Fett-Kritik» in Motivation umzuwandeln. Heute nutzt Winslet ihren Status, um gegen die herrschenden, unrealistischen Beauty-Standards in Hollywood ins Feld zu ziehen – auch im Interview mit Blick.

Kate Winslet wurde bereits in ihrer Kindheit wegen ihres Gewichts gemobbt

Mit einem Lächeln enthüllte Winslet, dass sie sich später als Star die prominentesten «Fett-Mobber» persönlich vorgeknöpft habe: «Ich habe ihnen Saures gegeben. Und ihnen dann mit leiser Stimme zum Abschluss gesagt, ‹Ich hoffe, das wird dich auf ewig verfolgen›.» Die dreifache Mutter fuhr fort, dass es nicht nur jedes Mal ein «grossartiger Moment» für sie selbst gewesen sei – «Es war einer für alle Menschen, die auf so fürchterliche Weise wie ich erniedrigt wurden.»

Die 49-Jährige wurde bereits als Kind und Jugendliche von Mitschülern gemobbt und mit dem Schimpfnamen «Blubber» (dt. «Walfett») tituliert. Selbst Erwachsene stellten sie wegen ihrer äusseren Erscheinung bloss: «Die Lehrerin meiner Theaterklasse hat zu mir gesagt, wenn ich weiterhin so aussehen würde, dann muss ich mich mit Rollen für fette Mädchen zufriedengeben. Dabei war ich nie fett!»

«Zu sehr erschöpft»

Mit jeder Lästerattacke wurde ihr Willen, sich in der Branche durchzusetzen, jedoch nur gestärkt: «Ich dachte jedes Mal, ‹Dir werde ich es zeigen›!» Heute gibt Winslet regelmässig Kontra, wenn man sie dafür lobt, dass sie für Rollen ungeschminkt vor die Kamera tritt: «Die Leute sagen, ich sei so mutig, für eine Rolle meine Falten zu zeigen. Sagen sie dasselbe, wenn sich ein Mann für eine Rolle einen Bart wachsen lässt? Nein!»

Winslet hat zudem gelernt, Kritik an ihrem Auftreten nicht mehr wirklich zu Herzen zu nehmen. Es habe sie einfach «zu sehr erschöpft» und sie brauche ihre Energie für Besseres.