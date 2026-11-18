Fünf Jahre waren Schauspieler Sky du Mont und ORF-Moderatorin Julia Schütze ein Paar. Wie du Mont selbst bestätigt, ist es nun plötzlich aus zwischen den beiden.

Darum gehts Sky du Mont und ORF-Moderatorin Julia Schütze haben sich nach fast fünf Jahren als Paar getrennt

Du Mont sagt, sie hätten sich auseinandergelebt, Streit oder böses Blut gibt es laut ihm nicht

Während der Beziehung lebte Schütze in Österreich, du Mont in Hamburg

Sophie Ofer Redaktorin People

Im Frühjahr 2022 begann ihre Liebesgeschichte: Sky du Mont (79) und Julia Schütze (50), die ganze 29 Jahre jünger ist als er, lernten sich über gemeinsame berufliche Kontakte kennen. «Ich bin wahnsinnig dankbar, dass mir diese späte Liebe vergönnt ist», sagte du Mont noch letztes Jahr über seine Beziehung. Jetzt ist plötzlich Schluss.

Wie du Mont im Gespräch mit «Bunte» verrät, haben sich die Wege der beiden nach fast fünf Jahren Beziehung getrennt. «Wir haben uns auseinandergelebt», erklärt du Mont. Direkt darauf stellt er klar: «Aber wir sind friedlich, es gibt keinen Streit und auch kein böses Blut.»

«Ich bin im Reinen mit mir»

Laut eigenen Aussagen ist er selbst der Grund für die Trennung gewesen: «Ich möchte auch betonen, dass es an mir liegt, nicht an Julia.» Wie du Mont verrät, geniesse er jetzt erst einmal sein Leben in Hamburg. Sein neues Single-Dasein belaste ihn nicht allzu sehr: «Ich habe heute keine Angst mehr vor dem Alleinsein. Ich bin viel sicherer geworden und auch nicht mehr so verletzlich.» Dann fügt der 79-Jährige hinzu: «Ich bin im Reinen mit mir.»

Womöglich fällt ihm das Alleinsein darum weniger schwer, weil er und Schütze auch während der Beziehung oft räumlich getrennt waren. Während Schütze weiterhin in ihrer österreichischen Heimat lebte, verbrachte du Mont seine Zeit in Hamburg. «Meistens fahre ich nach Österreich, weil sie als Moderatorin sehr viel arbeitet», erklärte er 2025.

Obwohl die Beziehung zwischen du Mont und Schütze harmonisch wirkte, machte der vierfach geschiedene Schauspieler früh klar, dass eine Hochzeit für ihn nicht mehr infrage komme: «Niemals. Denn vier Hochzeiten waren drei zu viel», sagte er gegenüber «Gala».