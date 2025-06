Die verurteilten deutschen Immobilienbetrüger Stephan Schäfer und Jonas Köller sind zurück – und knüpfen Kontakte zu umstrittenen Promis. So tritt Schäfer im neuen Musikvideo von Rammstein-Frontmann Till Lindemann auf, in dem eine Frau brutal ertränkt wird.

Darum gehts Deutschlands wohl grösste Immobetrüger sind zurück und starten ein neues Projekt

Sie treten protzig in sozialen Medien auf und arbeiten mit umstrittenen Prominenten zusammen

Deutschlands wohl grössten Immobetrüger sind zurück! Stephan Schäfer und Jonas Köller wurden 2017 vom Landgericht in Frankfurt am Main wegen Untreue zu einer Haftstrafe von achteinhalb Jahren verurteilt. Der Vorwurf damals: Mit einem undurchsichtigen Firmengeflecht soll das Duo rund 11'000 Personen geschädigt haben. 240 Millionen Euro (rund 225,5 Millionen Franken) sammelten Schäfer und Koller so ein. Doch statt das Geld wie versprochen in Immobilien zu investieren, gönnten sich die Unternehmer vor allem einen luxuriösen Lebensstil. Das geht laut «Welt» aus dem Urteil hervor.

Jetzt feiern sie in den sozialen Medien ein Comeback. «Surprise! Wir sind zurück und starten etwas, das es so noch nicht gegeben hat», verkündet Jonas Köller in einem Teaser-Video auf Youtube. Mit einer neuen Firma wollen die Unternehmer Kunden beibringen, «wie man reich wird und vor allem, wie man es für immer bleibt».

Frau wird ertränkt, Schäfer isst Pasta

Früher inszenierten sie sich in Sportwagen oder mit Säcken voller Bargeld, heute suchen sie die Nähe zu umstrittenen Promis. So tauchen die beiden in einem Video mit Skandal-Prinz Marcus von Anhalt (58) auf. Den bisherigen Höhepunkt der Social-Media-Offensive bildet jedoch ein Auftritt Stephan Schäfers in einem Musikvideo des deutschen Rammstein-Frontmanns Till Lindemann (62). Und der ist nichts für schwache Nerven.

Im Video trinkt Schäfer zunächst auf der Terrasse eines Strandhauses mit einer Frau Wein, während Lindemann in einem Hasenkostüm aus dem Wasser steigt. Während Schäfer den Hals der Frau liebkost, kommt der aufgebrachte Lindemann ihnen immer näher – bis er die Frau am Nacken packt, sie zum Wasser zerrt und sie im Meer ertränkt. Schäfer betrachtet die brutale Szene von weitem, ohne einzuschreiten. Dabei lässt er sich einen Teller Pasta schmecken.

Die Followerzahl in den Social-Media-Accounts von Schäfer und Köller steigt langsam, aber stetig – und liegt sowohl auf Youtube als auch auf Instagram bereits im fünfstelligen Bereich.

Auf den ersten Blick wirkt es nicht so, als würden die beiden Immobetrüger ihre Taten bereuen. «Wir freuen uns besonders auf die Hater-Kommentare», sagt Köller in dem Teaser-Video.