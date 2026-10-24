Der geadelte Filmstar widmet sich nach dem Ruhestand nun intensiv seiner Familie. Wegen der Enkel verzichtet Sir Michael Caine gar auf Alkohol.

So sieht Sir Michael Caines Leben heute aus

So sieht Sir Michael Caines Leben heute aus

Darum gehts Sir Michael Caine, 93, hat die Filmkarriere beendet.

Er schreibt Ratgeber und tritt trotz Gehproblemen selten auf.

Ehefrau Shakira und Enkel geben Halt; er trinkt weniger.

Leo Lüthy

Er gilt als einer der profiliertesten und erfolgreichsten Charakter­darsteller seiner Generation: Maurice ­Micklewhite (93), besser bekannt als Sir Michael Caine. Als Arbeiterkind hat es der «Brite mit der Brille» (Shirley MacLaine) bis nach Hollywood und zum Ritterschlag durch die Queen (2000) geschafft.

Erst vor drei Jahren hat der Schauspielveteran seine Leinwandkarriere offiziell beendet. Seine witzige Begründung: «In meinem Alter bekommt man eh nur noch Rollen als 90-Jähriger – und Hauptrollen sind das selten!» Statt am Set sitzt der zweifache Oscar-Preisträger heute oft am Schreibtisch. Als Bestseller­autor begeistert er mit seinem aktuellen Lebensratgeber «Don’t Look Back, You’ll Trip Over». Darin teilt Caine humorvolle Lebensweisheiten, Anekdoten aus seiner Film­karriere, antwortet auf Fragen seiner Enkel und verrät, wie man auch im ­hohen Alter aktiv und neugierig bleibt («Stets wachsam bleiben, zuhören und zuschauen»).

Wenn ­Caine nicht schreibt, geniesst er es, «bis elf Uhr im Bett zu bleiben». Öffentliche Auftritte hat er nur noch selten, etwa für Auszeichnungen auf internationalen Filmfestivals. Gesundheitlich fordert das Alter seinen Tribut: Wegen Rücken- und Beinproblemen muss er ab und an im Rollstuhl sitzen oder einen Gehstock benutzen.

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Sein Herz schlägt für seine Enkel

Sein wichtigster Halt bleibt Ehefrau Shakira. Seit über 50 Jahren sind die beiden unzertrennlich. Caine betont voller Bewunderung und Liebe: «Ohne sie wäre ich schon ­lange tot.» Sie hatte ihn einst von einem sehr ungesunden Lebensstil gerettet. Caines Herz schlägt zudem für die Töchter Dominique (70) und Natasha (53) sowie seine Enkelkinder. «Opa zu sein ist meine beste Rolle – dafür brauche ich keinen Oscar», schwärmt er gerührt. Sir Michael Caine hat gar den Alkoholkonsum seinen Enkelkindern zuliebe «heruntergefahren».

Die 17-jährige Taylor und die 16-jährigen Zwillinge Miles und Allegra hätten ihm einen «neuen Lebensantrieb» gegeben. «Ich möchte noch lange für sie da sein», sagt er. Und zu seiner grossartigen Karriere meint der Gentleman bescheiden und dankbar: «Ich hatte all das Glück, das man nur haben kann.»