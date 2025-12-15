Überraschung in Springfield: Die ansonsten meist stumme Maggie Simpson spricht in der US-Kultserie «The Simpsons». Hollywood-Star Lindsay Lohan leiht dem Baby ihre Stimme in einer Zukunftsvision. Dieser seltene Moment sorgt für Aufsehen und geht viral.

Fast vierzig Jahre lang war sie das stillste Mitglied der berühmtesten Fernsehfamilie der Welt: Maggie Simpson, das blau gekleidete Baby mit Schnuller im Mund. Das jüngste Familienmitglied der US-Kultserie «The Simpsons» kam bisher meist gut ohne Worte aus. Ausnahmen gab es in den über 35 Jahren, in der die Serie läuft, nur äusserst selten und nur zu besonderen Anlässen. So auch in der neuen Simpsons-Folge «Parahormonal Activity» (Folge 801, 37. Staffel), die in den USA am 14.12.2025 ausgestrahlt wurde. Maggie spricht und sie tut es mit der Stimme von Hollywoodstar Lindsay Lohan (39).

Die Szene spielt in einer Zukunftsvision: Bart und Lisa sind unterdessen Teenager, und auch Maggie ist älter. Bart schlägt vor, mit dem Auto zur Schule zu fahren, was Maggie dazu bringt, einzuschreiten: «Bitte lass Bart nicht fahren!», schreit sie – gesprochen von Lindsay Lohan. «Das ist zu gruselig! Er fährt so holprig, und alle hupen uns an, schreien und zeigen mit dem Finger auf uns.»

Auch Foster und Taylor liessen Maggie sprechen

Ein Satz mit Gewicht, denn Maggie spricht, wie bereits erwähnt, nicht oft. Ihr berühmtestes Wort sagte sie 1992: ein einziges «Daddy», gesprochen damals von Hollywood-Ikone Elizabeth Taylor (1932–2011). Im Jahr 2009, in der Folge «Four Great Women and a Manicure» (Staffel 20) lieh Oscar-Preisträgerin Jodie Foster (63) dem Baby ihre Stimme und hielt in einer Kindertagesstätte einen überraschend langen Monolog. Auch in einem späteren Halloween-Special durfte Maggie sprechen – mithilfe von James Earl Jones (1931–2024). Der Schauspieler war berühmt für seine markante, tiefe Stimme, mit der er in den «Star Wars»-Filmen den Schurken Darth Vader zur Ikone machte.

Dass sich nun Lindsay Lohan in die Reihe der berühmten Stimmen für Maggie einreiht, passt perfekt ins Bild: Die frühere Kinder- und Teenie-Ikone der 2000er feiert dieses Jahr ihr grosses Comeback. Und mehr noch: Lindsay Lohan ist ein bekennender Elizabeth-Taylor-Fan und spielte 2012 Taylor im Biopic «Liz & Dick». Dass sie jetzt Maggie ebenfalls ihre Stimme leiht, nach dem Taylor ihr das erste Wort gab, schliesst den Kreis.