1/5 72 Tage lang waren Simone und Richard Lugner verheiratet. Foto: imago/K.Piles

Darum gehts Simone Lugner in Autounfall verwickelt, Streit um Reparaturkosten

Lugner-Witwe beschuldigt Familie, ihr eins auswischen zu wollen

Reparaturkosten des BMWs belaufen sich auf 13'400 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Acht Tage nach dem Tod des österreichischen Bauunternehmers Richard «Mörtel» Lugner (1932-2024) hatte seine Witwe Simone einen Autounfall mit dem Firmenwagen der Lugner City, einer BMW-Limousine. Bei einem Wendemanöver fuhr ihr ein anderes Fahrzeug in den Wagen.

Simone Lugner (43) habe daraufhin den Unfallbericht ausgefüllt und in der Lugner City – ein Einkaufszentrum in Wien, das Richard Lugner gehörte – abgegeben, da sich der Unfall mit einem Auto der Firma ereignete.

Für die Lugner-Witwe war der Fall damit erledigt. Doch sie hat sich getäuscht: Die Versicherung deckte nur die Schäden des Unfallgegners ab, nicht aber die Reparaturkosten des BMWs in Höhe von 13'400 Franken. So erhielt Simone Lugner im Februar eine Zahlungsaufforderung von der Lugner City, deren Geschäftsführerin Jacqueline Lugner (31) ist, die Tochter des «Mörtels».

«Sie wollen mir eins auswischen»

Über ihren Anwalt legte Simone Lugner Einspruch ein, woraufhin die Lugner City klagte. Jetzt wird der BMW-Zoff also vor Gericht verhandelt. Simone Lugner ist sich sicher, dass der Lugner-Clan hinter der Klage steckt. «Sie wollen mir eins auswischen, und zwar mit allen Mitteln», sagt Simone Lugner gegenüber «Bild». Warum? Weiss sie selber nicht. «Es wäre spannend, wenn das mal jemand herausfindet.»

Richard Lugner war der schillerndste Bauunternehmer von Österreich und wurde mit seinen Auftritten am Wiener Opernball und seinen Ehen über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Am 12. August 2024 ist er im Alter von 91 Jahren in seiner Villa im noblen Wiener Stadtbezirk Döblin verstorben.