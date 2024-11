1/6 Cathy und Richard Lugner heiratete 2014, die Ehe hielt zwei Jahre. Foto: keystone-sda.ch

Drei Monate nach dem Tod von Richard Lugner (†91) erhebt nun seine fünfte Ehefrau, Cathy Lugner (34), ihre Stimme und enthüllt, wie mächtig der Lugner-Clan wirklich ist. Cathy und Richard Lugner waren knapp zwei Jahre verheiratet. Nach ihrem Ausstieg bei «Promi Big Brother» 2016 folgte das Ehe-Aus. 2019 zog Cathy nach Berlin, wo sie als Kosmetikerin arbeitet.

Über die aktuelle Ehefrau, Simone «Bienchen» Reiländer (42), äussert sich Cathy kritisch: «Es war einfach zu viel. Dass sie so kurz nach der Beerdigung die Medien aufsucht, kann ich nicht verstehen. Ich hätte die Klappe gehalten! Kein Wunder, dass das die Familie von Richard nicht gut findet», sagt sie zu «Bild». Auch hätte Cathy Lugner nicht – wie Simone es getan hat – die Türen ihres Schlafzimmers für die Medien geöffnet. Ratschläge möchte sie jedoch keine an «Bienchen» erteilen.

Lugner-Villa kostet 50'000 Euro Unterhalt pro Jahr

Zwischen Lugners Tochter Jacqueline und Witwe Simone herrscht seit dem Tod des Familienoberhaupts Eiszeit. Simone wurde sogar aus der Lugner City, dem Einkaufszentrum des Society-Lieblings, geworfen. Cathy findet das nicht überraschend und hatte damit sogar gerechnet. Mit seiner Tochter Jacqueline pflegte Richard eine enge Beziehung. Sie beerbt ihn auch als Chefin seines Einkaufszentrums.

Cathy äussert sich auch skeptisch über das lebenslange Wohnrecht in der Villa: «Ich kenne die Verträge alle. Das Wohnrecht ist das eine, aber die exorbitanten Erhaltungskosten muss man sich erst mal leisten können!» Sie schätzt die jährlichen Betriebskosten auf rund 50'000 Euro (knapp 47'000 Franken). Eine hohe finanzielle Belastung, zumal noch immer unklar ist, ob und wie viel Cathy Lugner überhaupt erben wird.

Cathy Lugner hatte nie guten Kontakt zur Familie

Simone Lugner residiert in der Lugner-Villa im noblen Wiener Bezirk Döbling. Ob sie dort bleiben darf und kann, ist unklar. Cathy kann Simones Verhalten teilweise nachvollziehen: «Mir wurde damals sehr viel Unrecht getan. Ich hatte nie guten Kontakt zu Richards Familie», erzählt das Model weiter. Doch wen meint sie mit Familie? «Den ganzen Lugner-Clan. Es gab nie ernsthaftes Interesse, mich wirklich kennenzulernen», sagt sie im Gespräch mit «Bild».

Wenn Cathy an ihre Zeit in Wien denkt, hat sie gemischte Gefühle: «Als normaler Mensch ist es da bestimmt toll. Die Stadt ist ja traumhaft. Aber als Ehefrau von Richard war es sehr schwierig. Ich habe da von Anfang an sehr viel Hass abbekommen.» Obwohl die Influencerin beim Begräbnis des Baumeisters nicht erwünscht war, zeigt sie sich versöhnlich: «Wenn ich wieder mal in Wien bin, dann werde ich ganz bestimmt Richards Grab besuchen und mich von ihm verabschieden.» Richard Lugner fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof im Wiener Stadtteil Grinzing.