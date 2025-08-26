Claudia Schiffer, die kürzlich 55 wurde, präsentiert ihr modernes Anwesen in England. Das Haus beeindruckt mit grossen Glasfronten, einer hellen Küche und einer bemerkenswerten Kunstsammlung.

1/7 Claudia Schiffer gibt Einblick in ihr Zuhause. Foto: Screenshot / Youtube / Vogue

Darum gehts Claudia Schiffer feierte ihren 55. Geburtstag am Pool in Griechenland

Ihr Haus in Oxfordshire hat einen skandinavischen und Mid-Century-Einrichtungsstil

Das Anwesen verfügt über ein Kino, ein Pilatesstudio und einen Weinkeller Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Claudia Schiffer ist eine jener Frauen, die nicht zu altern scheinen. 55 Jahre wurde das berühmte Model am 25. August alt. Auf ihren Ehrentag hat sie gemäss Instagram ganz entspannt am Pool in Griechenland angestossen – und nicht in ihrem Familienzuhause in Oxfordshire (England), obwohl sie dort mehr als genügend Platz gehabt hätte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ganzjährig steht dort im lichtdurchfluteten Esszimmer nämlich eine lange Tafel, an der mindestens 14 Personen Platz finden. Das ist in der Haus-Tour zu sehen, die das Model der «Vogue» im vergangenen Jahr gegeben hat. Dem Magazin verrät sie auch, welcher Einrichtungsstil es ihr besonders angetan hat. «Mein Geschmack in Sachen Inneneinrichtung ist eine Mischung aus skandinavischem Stil, Mid-Century-Design und Möbeln aus den 50er-, 60er- und 70er-Jahren. Alles hat einen Zusammenhang, nichts ist einfach nur zufällig zusammengestellt.»

«Ich koche nicht»

Ebenso hell wie das Esszimmer kommt auch die Küche daher – dank grossen Fensterfronten, die den Blick in die grüne englische Landschaft freigeben. Wenn es zur Küche kommt, so verrät die einstige Muse von Karl Lagerfeld auch ein kleines Geheimnis. «Ich koche nicht – aber ich bin sehr gut im Anrichten und lege Wert auf eine schöne Optik», so das Model lachend.

Im Haus, in dem sie gemeinsam mit Ehemann Matthew Vaughn (54), den Kindern Clementine (20), Caspar (22) und Cosima (15) sowie der Katze Chip und dem Hund Rollo wohnt, zeigt sich auch die Kunstleidenschaft von Schiffer. Doch die Wände zieren nicht nur Kunstwerke von Damien Hirst (60) oder Edward Ruscha (87), sondern auch ihr Hochzeitskleid. Im Untergeschoss hat sie das von Designer Valentino Garavini (93) entworfene Stück eingerahmt. Auf derselben Etage wie das Spitzenkleid befinden sich unter anderem ihr Büro, ein Kino, der Wäscheraum, der Weinkeller, ein Massageraum und ein Pilatesstudio.

Ihr Landhaus Coldham Hall stammt aus dem 16. Jahrhundert

Das moderne Anwesen mit den grossen Glasfronten steht in Kontrast zu ihrem historischen Tudor-Anwesen in Suffolk. Dicke Steinmauern, Rosenranken und bunte Tapeten erwarten dort die Besucher des ehrwürdigen Gebäudes, welches von 215 Hektar Land umgeben ist. Ein wahrer englischer Landhaus-Traum.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos