1/5 Lady Gaga gab am Samstagabend ein Gratiskonzert in Rio de Janeiro. Foto: Kevin Mazur/WireImage for Live Nation

Darum gehts Lady Gaga gibt Rekordkonzert in Rio. Anschlag im Hintergrund vereitelt

Sängerin erfuhr erst nach dem Konzert von der Bedrohung

2,5 Millionen Menschen strömten zum kostenlosen Open-Air-Konzert an der Copacabana Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Am Samstagabend verwandelte Lady Gaga (39) die Copacabana in Rio de Janeiro in ein riesiges Open-Air-Konzert. Rund 2,5 Millionen Menschen strömten zu der kostenlosen Performance und verschafften der Musikikone damit nicht nur das grösste Konzert ihrer Karriere, sondern auch einen Rekord: Es war das grösste Solo-Konzert einer weiblichen Künstlerin in der Musikgeschichte, berichtet «Variety». Doch hinter den Kulissen lief nicht alles ganz reibungslos ab.

Lady Gaga erfuhr erst durch Medien von Anschlagsversuch

Wie verschiedene Medien berichten, wurde im Hintergrund ein Anschlag vereitelt, von dem Gaga laut «TMZ» erst im Nachhinein erfuhr - und zwar durch die Nachrichten. Demnach erklärte ein Sprecher der Sängerin, dass das gesamte Team vor oder während der Show nicht von der Polizei oder Behörden über mögliche Risiken informiert worden war. Man habe im Vorfeld aber eng mit den Behörden zusammengearbeitet, um das Mega-Konzert zu planen.

Hinter dem vereitelten Anschlag soll laut Angaben der brasilianischen Polizei eine Gruppe, die auf die Radikalisierung von Jugendlichen abzielt, stecken. Zwei Personen seien festgenommen worden. Die Verdächtigen hätten Konzertteilnehmer, teilweise Minderjährige, für koordinierte Angriffe mit improvisierten Sprengsätzen und Molotow-Cocktails rekrutiert.

Lady Gaga blickt zurück

Lady Gaga meldete sich am Tag nach dem Rekord-Konzert auf ihrem Instagram-Account persönlich zu Wort - erwähnte den vereitelten Anschlag aber nicht. «Nichts konnte mich auf das Gefühl vorbereiten, das ich während der Show gestern Abend hatte - den absoluten Stolz und die Freude, für die Menschen in Brasilien zu singen», schrieb die Sängerin. «Der Anblick der Menge während meiner Eröffnungslieder hat mir den Atem geraubt.» Sie wünsche, sie könne das Gefühl «mit der ganzen Welt teilen».

Bei ihren brasilianischen Fans bedankte sich die 39-Jährige mit den Worten: «Danke Rio, dass ihr auf meine Rückkehr gewartet habt. Ich liebe euch und werde diesen Moment nie vergessen. Pfoten hoch, kleine Monster. Obrigada. In Liebe, Mutter Monster.»

Lady Gaga ist nicht die erste Person, die in der brasilianischen Metropole ein kostenloses Konzert gibt: Madonna (66) war im Mai 2024 dort aufgetreten. Beide Konzerte wurden von der Stadt Rio de Janeiro bezahlt, um die Wirtschaft anzukurbeln.