1/2 Superstar Lady Gaga gab am Wochenende ein Gratis-Konzert am Copacabana-Strand in Brasilien. Foto: Live Nation

Laut einem Bericht der BBC wurde ein geplanter Bombenanschlag auf das Konzert von Lady Gaga (39) am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro von der brasilianischen Polizei vereitelt. Die Zivilpolizei des Bundesstaats Rio de Janeiro gab in Zusammenarbeit mit dem Justizministerium bekannt, dass Verdächtige Teilnehmer für Angriffe mit selbstgebauten Sprengsätzen rekrutiert hatten. Das Ziel war offenbar, in sozialen Medien Aufmerksamkeit zu erregen.

Wie das Newsportal berichtet, wurde der Hauptverantwortliche festgenommen und ein Teenager in Gewahrsam genommen. Die Behörden schätzten, dass sich über zwei Millionen Menschen zum kostenlosen Konzert versammelten.