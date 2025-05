1/7 Die gruseligen Grady-Zwillinge aus dem Horror-Klassiker «Shining» von 1980. Lisa und Louise Burns waren beim Dreh zwölf Jahre alt. Danach wandten sie sich vom Leben vor der Kamera ab. Foto: imago images/Mary Evans

Darum gehts Grady-Zwillinge aus «Shining» erinnern sich an Dreharbeiten vor 45 Jahren

Lisa und Louise Burns spielten in Drehpausen oft mit Jack Nicholson

Die Zwillinge waren beim Dreh zwölf Jahre alt und haben heute andere Berufe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

In ihren hellblauen Kleidchen jagen die händchenhaltenden Grady-Zwillinge seit 1980 Millionen Menschen eiskalte Schauer über den Rücken. In Stanley Kubricks (1928–1999) Horror-Klassiker «Shining» haben Lisa und Louise Burns (57), so ihre richtigen Namen, eine tragende Rolle. Beim Dreh, mit Hollywood-Legende Jack Nicholson (88), waren sie 12 Jahre alt. Kultstatus erhielten die Mädchen auch durch ihren gruseligen Filmsatz: «Hallo, Danny. Komm und spiel mit uns. Komm und spiel mit uns, Danny, für immer und ewig.»

Ihre Worte gingen vielen durch Mark und Bein. Da er von den einst ermordeten Mädchen gesagt wurde, die als Untote durch ein leeres Hotel geistern und nur vom fünfjährigen Danny gesehen und gehört werden können. An ihren Dreh um einen alkoholkranken Schriftsteller, der mit Frau und Sohn den Hausmeisterjob eines leerstehenden Hotels übernimmt, durchdreht und seine Familie ermorden will, erinnern sich Lisa Burns, die Anwältin geworden ist, und ihre Schwester Louise Burns, die als Mikrobiologin tätig ist, sehr gerne zurück.

«Wir sahen Leute in gruseligem Make-up, aber es fühlte sich immer mehr so an, als wären wir auf einer exklusiven Kostümparty», schwärmen sie gegenüber People.com. Für sie sei es alles anderes als furchterregend gewesen. Auch Jack Nicholson nicht. «Wir haben oft in den Drehpausen mit ihm gespielt.» Ihnen gegenüber sei er wie ein väterlicher Freund gewesen. Da sich dieses Jahr «Shining» basierend auf dem Roman von Stephen King (77) zum 45. Mal jährt, stellten Lisa und Louise Burns ein aktuelles Foto auf ihre Facebookseite. Hättest du sie wieder erkannt?