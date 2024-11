1/5 Nicht nur seine Körpergrösse von rund 1,50 Metern macht Hollywood-Legende Danny DeVito einzigartig. Foto: imago/ABACAPRESS / Goodman Saul/ABACA

Auf einen Blick Danny DeVito feiert 80. Geburtstag als einer der berühmtesten Komiker Hollywoods

Er begann als Kosmetiker, wurde durch Zufall Schauspieler und Regisseur

Karriere umfasst über 50 Jahre mit ikonischen Rollen wie Pinguin in «Batman» Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Dass Danny DeVito an seinem 80. Geburtstag zu den berühmtesten Komikern Hollywoods zählen würde, war in der erstaunlichen Berufslaufbahn des Schauspielers lange Zeit nicht abzusehen. Bevor er im Jahr 1975 seinen grossen Durchbruch mit einer Rolle in Miloš Formans (1932–2018) Psychodrama «Einer flog über das Kuckucksnest» feierte, hatte er unter anderem schon mehrere Jahre als Kosmetiker im Schönheitssalon seiner Schwester in New Jersey gearbeitet.

Aus dem Schönheitssalon an die Schauspielschule

Als er 1966 nach New York zog, um sich an der American Academy of Dramatic Arts als Make-up-Artist ausbilden zu lassen, wäre es ihm nie in den Sinn gekommen, eine Schauspielkarriere anzustreben – auch wenn er die Damen im Schönheitssalon mit seiner witzigen und charmanten Art stets bestens unterhalten hatte.

Wie er vor einigen Jahren der «New York Post» berichtete, habe ihn das neue Umfeld an der Akademie dazu inspiriert, spasseshalber selbst einen Schauspielkurs zu belegen. Als er sich dort mit seinem humoristischen Naturtalent zahlreiche Lacher einholte, war er nach eigenem Bekunden schlagartig «süchtig» und sattelte auf Schauspielerei um.

Schicksalhafte Wohngemeinschaft mit Michael Douglas

Dass er sich in dieser Zeit mit einem jungen Schauspielstudenten namens Michael Douglas (80) ein Zimmer teilte, sollte sich nur wenige Jahre später als grosser Glücksfall erweisen. Als Produzent von «Einer flog über das Kuckucksnest» erinnerte sich Douglas wieder an seinen kauzigen Kommilitonen und besetzte ihn in der Rolle des infantilen Nervenklinik-Patienten Martini – an der Seite von Hollywood-Superstar Jack Nicholson (87).

Von da an ging es für DeVito steil nach oben. In der kultigen TV-Serie «Taxi» (1978–1983) wurde er in der Rolle des Louie De Palma, dem griesgrämigen Chefs eines New Yorker Taxiunternehmens, einem grösseren Publikum bekannt. Ab Anfang der 1980er stieg er mit grossen Rollen in Filmen wie «Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten» (1984) oder «Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone» (1986) auf höchster Ebene in den Hollywood-Zirkus ein.

Als weiteres Highlight dieser Zeit gilt die Komödie «Twins – Zwillinge» (1988), in der er zusammen mit Arnold Schwarzenegger (77) ein aus einem genetischen Experiment hervorgegangenes Brüderpaar verkörperte.

Ikonische Rolle als Pinguin in «Batman Returns»

Im Jahr 1992 machte ihn Star-Regisseur Tim Burton (66) in «Batman Returns» zum Gangsterboss Pinguin und bescherte ihm damit seine bis heute wohl bekannteste und ikonischste Rolle. Auch im weiteren Verlauf seiner Karriere blieb DeVito dem Regisseur eng verbunden und wirkte in weiteren Burton-Werken wie «Mars Attacks!» (1996), «Big Fish» (2003) oder zuletzt in «Beetlejuice Beetlejuice» (2024) mit.

Ab Anfang der 1980er trat DeVito mit grossem Erfolg immer wieder auch als Regisseur in Erscheinung und landete mit skurrilen Komödien wie «Schmeiss' die Mama aus dem Zug!» (1987) oder «Der Rosenkrieg» (1989) einige Kino-Hits. Als Produzent realisierte er zudem Werke wie das oscarnominierte Justizdrama «Erin Brockovich» (2000) oder die Kiffer-Komödie «So High» (2001).

Einzigartigkeit als Erfolgsrezept

An seinem heutigen 80. Geburtstag kann Danny DeVito auf eine atemberaubende Karriere zurückblicken und zählt weiterhin zu den grössten lebenden Hollywood-Stars. Wie der Freund exklusiver Zigarren vor einiger Zeit dem Magazin «Cigar Aficionado» berichtete, habe ihm seine geringe Körpergrösse von rund 1,50 Metern in seiner Karriere nicht im Weg gestanden – ganz im Gegenteil.

«Als ich mit der Schauspielerei begann, wurde mir klar, dass meine Grösse mich einzigartig macht», erklärte er in dem Gespräch. «Wenn ich einer von sechs Jungs war, die für eine Rolle vorsprachen, wusste ich, dass ich derjenige war, der sich am meisten von den anderen unterschied – und vielleicht war es genau das, wonach der Regisseur suchte.»