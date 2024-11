1/5 Gwyneth Paltrow hat einen Oscar daheim stehen – und verkauft inzwischen Kerzen, die angeblich nach ihrer Vagina riechen. Das stinkt den Fans. Foto: DUKAS

Sie werden gefeiert, bewundert und vergöttert – die Hollywoodstars. Doch bei manchen bröckelt irgendwann die Fassade, das perfekte Image bekommt Risse, sie fallen tief und werden von den Fans nun verteufelt.

Dieses Schicksal hat in den vergangenen Jahren so manchen Hollywoodstar ereilt, der eigentlich schon ganz oben angekommen war und zur Elite der Traumfabrik zählte. Doch Rassismus, Grössenwahn oder pure Arroganz führten bei diesen Stars dazu, dass sie es sich mit ihrer Fangemeinde verspielten.

1 Gwyneth Paltrow (52)

Paltrow war einst nicht nur eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods, sondern auch eine der beliebtesten. Inzwischen steht ihr Name aber weniger für Kassenschlager, sondern mehr für Fremdschämalarm. Dass sie gerne intime Details aus ihrem Leben erzählt oder ein Fan von Esoterik ist, könnten viele Fans ihr vielleicht noch verzeihen. Doch aufgrund des Verkaufs von Kerzen mit den Duftnoten «So riecht meine Vagina» oder «So riecht mein Orgasmus» rümpfen inzwischen mehr als nur ein paar Leute die Nase, wenn sie den Namen der Oscarpreisträgerin hören.

2 Mel Gibson (68)

In den 1980er und 1990er Jahren galt Mel Gibson als einer der grössten Frauenschwärme, die Hollywood zu bieten hatte. Leider brach der Schauspieler nicht nur Herzen, sondern auch das Gesetz. Trunkenheit am Steuer, Suchtprobleme und rassistische sowie antisemitische Ausraster in der Öffentlichkeit führten letztlich zum Fall des «Braveheart»-Darstellers. Die grossen Erfolge bleiben für ihn inzwischen schon lange aus.

3 Blake Lively (37)

Der Fall von Blake Lively passierte erst kürzlich – und ist beinahe sogar noch in vollem Gange. Vom Everybody's Darling zur Mobberin Nummer eins schaffte es Blake Lively im vergangenen Jahr. Die Promotour zu ihrem neuesten Film «Nur noch ein einziges Mal» war PR-technisch für die Ehefrau von Ryan Reynolds (48) – der sich nach wie vor grosser Beliebtheit bei den Fans erfreut – das reinste Desaster. Statt auf das Thema des Films – häusliche Gewalt – einzugehen, nutzte Lively die Aufmerksamkeit, um ihre Beautyprodukte zu promoten und verkaufte das Drama fast als romantische Komödie. Immer mehr Storys und Clips tauchten auf, die dazu führten, dass Blake Livelys Heiligenschein erlosch.

4 Chris Pratt (45)

Ob «Parks and Recreation», «Guardians of the Galaxy» oder «Jurassic World» – Chris Pratt wurde von den Fans immer gern gesehen. Sein komödiantisches Talent und seine Ehe zu Kollegin Anna Faris (47) brachten ihm einige Sympathiepunkte ein. Doch dann zerbrach die Ehe und damit nach und nach auch sein gutes Image. Pratt heiratete Katherine Schwarzenegger (34), distanzierte sich scheinbar von seinem kognitiv beeinträchtigten Sohn mit Farris und konzentrierte sich stattdessen auf seine gesunde Tochter mit Schwarzenegger – und engagierte sich in einer Kirche, die sich laut Schauspieler Elliot Page (37) ganz klar gegen die LGBTQ+-Community stellt. All das kam bei seinen Fans nicht gut an und sie haben ihn inzwischen satt.

5 Roseanne Barr (72)

Egal, ob in ihrer Sitcom «Roseanne» oder im echten Leben – Roseanne Barr ist dafür bekannt, sich den Mund nicht verbieten zu lassen. Die einen lieben sie dafür, doch in den vergangenen Jahren wünschen sich einige Fans wohl, dass Barr lieber etwas öfter den Mund gehalten hätte, statt ihre Meinung lauthals kundzutun. Sie konnten es ihr nicht verzeihen, dass sie ab 2018 öffentlich Donald Trump (78) unterstützte. Im selben Jahr wurde sie wegen eines rassistischen Tweets aus ihrer eigenen Sitcom geschmissen.

6 Jared Leto (52)

Leto ist ohne Frage ein begnadeter Schauspieler. Doch mit seinem Method Acting hat er es inzwischen so weit getrieben, dass alle nur noch genervt von ihm sind und trotz seines Talents lieber darauf verzichten, etwas mit ihm zu sehen oder auch zu drehen. Schon mit seiner Darstellung des Jokers in «Suicide Squad» 2016 musste er enorme Kritik einstecken. Das ist allerdings Geschmackssache. Geschmacklos ist allerdings das Verhalten, welches der Sänger von Thirty Seconds to Mars auf dem Set an den Tag legte. Tote Schweine, lebende Ratten als «Geschenke» und schwierige Zusammenarbeit sorgten dafür, dass Hollywood und Fans inzwischen lieber Abstand von Leto nehmen. Sein exzentrisches Auftreten an Veranstaltungen tat sein Übriges.

7 Katherine Heigl (45)

Sie wurde bereits als die nächste Julia Roberts (57) gehandelt, denn mit ihren romantischen Komödien wie «27 Dresses», «Die nackte Wahrheit» oder «Beim ersten Mal» war Katherine Heigl auf dem Weg, eine der ganz Grossen Hollywoods zu werden. Mit einem Mal soll sie aber angefangen haben, schlecht über die Serie «Grey's Anatomy» zu sprechen – ausgerechnet die Show, die ihr zu Bekanntheit verhalf und ihr einen Emmy einbrachte. Berichten vom Serien-Set nach soll ihr Erfolg ihr zu Kopf gestiegen sein und sie wurde zur Diva. Ein Verhalten, das die Fans ihr bis heute nicht wirklich verziehen haben.

8 Will Smith (56)

Der Fall von Will Smith (56) dürfte für seine Fans ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Denn mit einem solchen fing das Ganze an. Wir erinnern uns an die Oscar-Verleihung 2022, als Chris Rock (59) einen Witz über Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (53) auf Kosten ihres krankheitsbedingten Haarausfalls machte. Das konnte Smith nicht mit Humor nehmen, stürmte auf die Bühne und gab Rock eine gepfefferte Ohrfeige. Will Smith gewann später am Abend zwar noch den Oscar als bester Hauptdarsteller, doch sein gewalttätiger Wutausbruch schockierte selbst Hollywood so sehr, dass Smith für die nächsten zehn Jahre von sämtlichen Veranstaltungen der Academy ausgeschlossen wurde. Dabei gehörte Will Smith einst zu den gefragtesten Schauspielern seiner Zeit. Doch seine Karriere und sein Ruf haben sich seit zwei Jahren nicht mehr von der Ohrfeige erholt. Chris Rocks Wange hoffentlich schon.

