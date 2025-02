1/7 «Saturday Night Live» feierte sein 50-Jahre-Jubiläum mit grossem Staraufgebot. Steve Martin hielt den Eröffnungsmonolog. Foto: Youtube/Saturday Night Live

Die legendäre amerikanische Comedy-Show «Saturday Night Live» («SNL») feierte in der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Februar 2025) ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einer spektakulären Sondersendung. Zum runden Geburtstag versammelten sich in der Radio City Music Hall in New York zahlreiche Stars und ehemalige Mitwirkende, um das Jubiläum zu feiern.

Die dreistündige Jubiläumsshow begann mit einem Auftritt von zwei Generationen US-Stars: Der 83-jährige Musiker Paul Simon, der seit den Anfängen 1975 eng mit «SNL» verbunden ist, performte seinen Klassiker «Homeward Bound» im Duett mit der 25-jährigen Popsängerin Sabrina Carpenter.

Simon erinnerte sich: «Ich sang dieses Lied 1976 mit George Harrison bei ‹Saturday Night Live›». Carpenter konterte humorvoll: «Ich war damals noch nicht geboren. Und meine Eltern auch nicht.»

Viele fiese Seitenhiebe gegen «SNL»-Superstars

Der Komiker Steve Martin, ein langjähriger Weggefährte der Show, eröffnete den Abend mit einem pointierten Monolog. Er scherzte über die Vielzahl der anwesenden Stars: «Wenn ich mich so umsehe, sehe ich einige der schwierigsten Menschen, denen ich je in meinem Leben begegnet bin.»

Gleich danach hatte Kim Kardashian (44) einen grossen Auftritt. An der Seite von Will Ferrell (57), Ana Gasteyer (57), Kristen Wiig (51) und Scarlett Johansson (40) performte sie als Teil der Maharelle Sisters einen Song und setzte dabei Hinterteil in Szene. Schauspielerin Kristen Wiig, verwandelte den Po von Kim Kardashian während eines Schlagzeug-Solos in ein Bongo und trommelte eine halbe Minute lang auf dem Körperteil herum, was im Netz für einiges an gespaltenen Meinungen sorgte.

Kim Kardashian ist eng mit «Saturday Night Live» verbunden und hostete die Show im Jahr 2021 als sie eine Kurzzeitbeziehung mit Comedian Pete Davidson (31) führte. Davidson war ebenfalls Teil der Jubiläumssendung und trat in einem Sketch auf. Ob das einstige Liebespaar bei dieser Gelegenheit über ihre Vergangenheit sprachen, ist leider nicht bekannt.

Jack Nicholson mit einem Überraschungscomeback

Eine besondere Überraschung war der Auftritt des 87-jährigen Jack Nicholson, der selten öffentlich zu sehen ist. Er führte seinen «Anger Management»-Kollegen Adam Sandler (58) ein, der einen musikalischen Tribut an die Geschichte der Show und ihre verstorbenen Mitglieder sang.

Die «Weekend Update»-Segmente, ein fester Bestandteil von «SNL», wurden von den aktuellen Moderatoren Colin Jost und Michael Che präsentiert. Sie machten sich über aktuelle Ereignisse und die anwesenden Prominenten lustig. Bill Murray nutzte dieses Format, um eine humorvolle Rangliste der bisherigen «Update»-Moderatoren zu erstellen.

Miley Cyrus ehrt Sinead O'Connor

Ein weiterer Höhepunkt war ein Sketch mit Meryl Streep (75), die als Mutter von Kate McKinnons wiederkehrender Figur Miss Rafferty auftrat – einer Frau, die ständig von Ausserirdischen entführt wird. Die ehemaligen SNL-Stars Amy Poehler (53) und Tina Fey (54) leiteten eine Fragerunde mit dem prominenten Publikum. Dabei kam es zu amüsanten Interaktionen mit Stars wie Ryan Reynolds (48), Blake Lively (37) und Keith Richards (81).

Musikalisch wurde der Abend durch Auftritte von Miley Cyrus (32) und Brittany Howard (36) abgerundet, die eine Hommage an die verstorbene Sängerin Sinead O'Connor (†56) darboten.

Ein würdiges Jubiläum

Bereits am Vortag vor der grossen Jubiläums-Show fand ein Konzert in der Radio City Music Hall statt, bei dem Künstler wie Cher, Arcade Fire und Nirvana die musikalische Geschichte von SNL feierten.

«Saturday Night Live» zelebrierte an diesem Abend seine lange und glorreiche TV-Vergangenheit. Seit seiner Premiere am 11. Oktober 1975 hat das Format zahlreiche Comedians hervorgebracht und sich als feste Grösse in der amerikanischen Unterhaltungslandschaft etabliert. Mit seiner Mischung aus politischer Satire, Pop-Kultur-Parodien und musikalischen Auftritten bleibt «SNL» auch nach einem halben Jahrhundert relevant und beliebt.