Bei der US-Show «Saturday Night Live» sorgt Comedian Shane Gillis für Empörung. Bei seinem Eröffnungsmonolog spricht er über die Kleidung von einigen Frauen im Fitnessstudio – und findet, diese würden sich wie «Huren» kleiden. Die Reaktion im Studio ist eindeutig.

Darum gehts Comedian Shane Gillis macht frauenverachtenden Witz

Bei «SNL» sagt er, Frauen in knapper Sportkleidung würden sich wie «Huren» kleiden

Schauspieler Dan Levy zeigt sich empört

Silja Anders Redaktorin People

«Ich war so lange nicht mehr im Fitnessstudio. Mir war nicht bewusst, dass die Frauen sich inzwischen wie Huren anziehen.» Mit diesem Satz will Comedian Shane Gillis (38) in «Saturday Night Live» das Publikum zum Lachen bringen. Bei dem Spruch bezieht er sich auf die oft knappe Sportkleidung einiger Frauen. Statt Gelächter halten sich die Zuschauer jedoch zu einem Grossteil zurück, das erhoffte herzliche Lachen bleibt aus. Auch die Musiker im Hintergrund verziehen keine Miene.

Statt zurückzurudern, doppelt Gillis jedoch noch nach und beschreibt die «neonfarbenen» Hosen der Frauen. «Es gibt keinen anderen Weg, die zu beschreiben. Habt ihr sie gesehen? Die Shorts?», fragt er. Die Falten der Shorts würden die Pobacken betonen und dann am Ende am Anus zusammenlaufen. «Und guckt ja nicht hin. Sie filmen! Ich bin derzeit im Hintergrund von bestimmt zehn Tiktoks», lacht er weiter.

Fans sind weniger begeistert vom Spruch

Nach dem Auftritt von Shane Gillis geht eine Welle der Empörung durchs Internet. «Ich liebe es, die nicht lachenden Musiker im Hintergrund zu beobachten», schreibt ein User auf Youtube. «Niemand sollte Shane Gillis ein Aerobic-Video aus den 80ern zeigen. Das würde seine Welt zerstören», sagt ein anderer. «Ich hab mir das umsonst angeschaut und trotzdem das Gefühl, dass ich mein Geld zurückbekommen sollte», kommentiert ein weiterer Nutzer. Vereinzelt stellen sich gewisse Nutzer auch hinter Gillis und zeigen auf, dass er die meiste Zeit schlecht über sich selbst rede. Der allgemeine Tenor ist jedoch deutlich: Der Spruch über die leicht bekleideten Frauen war daneben.

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Schauspieler Dan Levy ist fassungslos

Auf Instagram meldet sich Schauspieler und Comedian Dan Levy (43) zu Wort. Dass Frauen im Fitnessstudio kurze Shorts tragen, macht sie nicht zu Huren. Es macht die Männer, die sie so nennen, zu Frauenhassern. Das ist ein Unterschied, so der «Schitt's Creek»-Star. Er zeigt die Doppelmoral zwischen männlicher und weiblicher Sportkleidung auf, indem er sagt, er habe im Fitnessstudio mehr männliche Brustwarzen gesehen als Frauen, die ihren Körper «zur Schau stellen». «Ich bin sprachlos, dass so etwas im Live-Fernsehen existiert», so Levy und äussert seine Meinung, dass mehr Männer empört über die Aussagen von Shane Gillis sein sollten. «Männer müssen Frauen mehr verteidigen. Das ist kein Frauenproblem, das ist ein Problem von uns allen. Denn je mehr Männer Frauen in den Medien objektifizieren, desto mehr sehen andere Männer sie als Objekte und behandeln sie auch so. Sie sind keine Objekte!»