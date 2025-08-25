Darum gehts
- Deutscher Erotikthriller «Fall for Me» erobert Netflixcharts weltweit
- Sexszene am Strand sorgt für Aufregung, Kritiker bemängeln fehlende Substanz
- Film führt in über 60 Ländern die Netflixtopliste an
Ein deutscher Erotikthriller erobert die Welt: «Fall for Me», inszeniert von Sherry Hormann («Wüstenblume», 65), stürmt seit dem 21. August 2025 die internationalen Netflixcharts – in mehr als 60 Ländern steht der Streifen auf Platz eins des US-Streaminganbieters. Auch in der Schweiz führt er aktuell die Filmtopliste an. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert sind, reagieren Kritikerinnen und Kritiker deutlich kühler – doch dazu später mehr.
Darum gehts: Wirtschaftsprüferin Lilli (Svenja Jung, 32) reist nach Mallorca, um ihre Schwester Valeria (Tijan Marei, 28) zu besuchen. Diese ist mit Manu (Victor Meutelet, 26) verlobt, über beide Ohren verliebt und plant, die Finca ihrer Mutter an den Immobilieninvestor Nick (Thomas Kretschmann, 62) zu verkaufen. Als Valeria ihrer Schwester jedoch gesteht, dass sie Manu erst vor vier Monaten kennengelernt hat, wird Lilli skeptisch. Sie ist gegen den Verkauf, was Valeria wiederum wütend macht. Derweil verliebt sich Lilli in den charmanten Club-Manager, Tom (Theo Trebs, 30), der sie in ein Spiel aus Leidenschaft, Manipulation und Verrat verstrickt.
Sexszene am Strand sorgt für Aufregung
«Fall for Me» bietet einen visuellen Sommertraum von Mallorca, gepaart mit Spannung und Körperlichkeit. Besonders für Gesprächsstoff sorgt dabei eine Sexszene am Strand, die das Filmportal «Decider» in seine «heissesten Filme auf Netflix» aufgenommen hat.
Doch bei den Kritiken fällt der Streifen durch. Das US-Filmportal «Ready Steady Cut» nennt den Film einen «lahmen Erotikthriller, der so bleich ist, dass es sich anfühlt, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen». Auf dem Filmkritik-Aggregator «Rotten Tomatoes» heisst es, das Werk sei eine «luxuriöse Postkarte von Mallorca – mit hohler Narration». «Schöne Bilder, aber wenig Substanz», urteilt Prisma.de. Watchdog.de und tvmovie.de kritisieren das Werk als «oberflächlich», «klischeehaft» und «sexistisch». Und die «Süddeutsche Zeitung» spottet, das Werk habe den «Sex-Appeal eines Möbelhaus-Katalogs.»
Erotikthriller sind Erfolgsgaranten
Aller Kritik zum Trotz sind Erotikthriller im Streamingzeitalter Kassenschlager, wie bereits der Netflixhit «365 Days» aus Polen zeigte. Auch dieser Film war trotz miserabler Kritiken ein globaler Hit und brach 2020 sämtliche Netflixrekorde. Die deutsche Produktion «Fall for Me» folgt aktuell exakt demselben Erfolgsrezept: Eine exotische Ferienkulisse, erotische Spannung und Nervenkitzel – fertig ist der Streaminghit. Ganz nach dem Motto: Nicht Tiefgang ist entscheidend, sondern Glamour, Sex und ein Hauch Gefahr.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen