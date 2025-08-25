Der deutsche Netflixfilm «Fall for Me» ist ein Grosserfolg und führt in über 60 Ländern die Charts an. Der Erotikthriller begeistert das Publikum mit Mallorca-Kulisse und Leidenschaft, erntet aber vernichtende Kritiken für seine oberflächliche Handlung.

Ein deutscher Erotikthriller erobert die Welt: «Fall for Me», inszeniert von Sherry Hormann («Wüstenblume», 65), stürmt seit dem 21. August 2025 die internationalen Netflixcharts – in mehr als 60 Ländern steht der Streifen auf Platz eins des US-Streaminganbieters. Auch in der Schweiz führt er aktuell die Filmtopliste an. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert sind, reagieren Kritikerinnen und Kritiker deutlich kühler – doch dazu später mehr.

Darum gehts: Wirtschaftsprüferin Lilli (Svenja Jung, 32) reist nach Mallorca, um ihre Schwester Valeria (Tijan Marei, 28) zu besuchen. Diese ist mit Manu (Victor Meutelet, 26) verlobt, über beide Ohren verliebt und plant, die Finca ihrer Mutter an den Immobilieninvestor Nick (Thomas Kretschmann, 62) zu verkaufen. Als Valeria ihrer Schwester jedoch gesteht, dass sie Manu erst vor vier Monaten kennengelernt hat, wird Lilli skeptisch. Sie ist gegen den Verkauf, was Valeria wiederum wütend macht. Derweil verliebt sich Lilli in den charmanten Club-Manager, Tom (Theo Trebs, 30), der sie in ein Spiel aus Leidenschaft, Manipulation und Verrat verstrickt.

Sexszene am Strand sorgt für Aufregung

«Fall for Me» bietet einen visuellen Sommertraum von Mallorca, gepaart mit Spannung und Körperlichkeit. Besonders für Gesprächsstoff sorgt dabei eine Sexszene am Strand, die das Filmportal «Decider» in seine «heissesten Filme auf Netflix» aufgenommen hat.

Doch bei den Kritiken fällt der Streifen durch. Das US-Filmportal «Ready Steady Cut» nennt den Film einen «lahmen Erotikthriller, der so bleich ist, dass es sich anfühlt, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen». Auf dem Filmkritik-Aggregator «Rotten Tomatoes» heisst es, das Werk sei eine «luxuriöse Postkarte von Mallorca – mit hohler Narration». «Schöne Bilder, aber wenig Substanz», urteilt Prisma.de. Watchdog.de und tvmovie.de kritisieren das Werk als «oberflächlich», «klischeehaft» und «sexistisch». Und die «Süddeutsche Zeitung» spottet, das Werk habe den «Sex-Appeal eines Möbelhaus-Katalogs.»

Erotikthriller sind Erfolgsgaranten

Aller Kritik zum Trotz sind Erotikthriller im Streamingzeitalter Kassenschlager, wie bereits der Netflixhit «365 Days» aus Polen zeigte. Auch dieser Film war trotz miserabler Kritiken ein globaler Hit und brach 2020 sämtliche Netflixrekorde. Die deutsche Produktion «Fall for Me» folgt aktuell exakt demselben Erfolgsrezept: Eine exotische Ferienkulisse, erotische Spannung und Nervenkitzel – fertig ist der Streaminghit. Ganz nach dem Motto: Nicht Tiefgang ist entscheidend, sondern Glamour, Sex und ein Hauch Gefahr.