DE
FR
Abonnieren

«Sex-Appeal eines Möbelhauskatalogs»
Erotikthriller «Fall for Me» erobert weltweit Netflixcharts – doch Kritiker lästern

Der deutsche Netflixfilm «Fall for Me» ist ein Grosserfolg und führt in über 60 Ländern die Charts an. Der Erotikthriller begeistert das Publikum mit Mallorca-Kulisse und Leidenschaft, erntet aber vernichtende Kritiken für seine oberflächliche Handlung.
Publiziert: vor 44 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Der deutsche Erotik-Thriller «Fall for Me» erobert aktuell weltweit die Netflixcharts – auch in der Schweiz führt der Streifen die Filmcharts an.
Foto: Julia Terjung/Netflix

Darum gehts

  • Deutscher Erotikthriller «Fall for Me» erobert Netflixcharts weltweit
  • Sexszene am Strand sorgt für Aufregung, Kritiker bemängeln fehlende Substanz
  • Film führt in über 60 Ländern die Netflixtopliste an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
patricia_broder_blick.jpg
Patricia BroderRedaktorin People

Ein deutscher Erotikthriller erobert die Welt: «Fall for Me», inszeniert von Sherry Hormann («Wüstenblume», 65), stürmt seit dem 21. August 2025 die internationalen Netflixcharts – in mehr als 60 Ländern steht der Streifen auf Platz eins des US-Streaminganbieters. Auch in der Schweiz führt er aktuell die Filmtopliste an. Während die Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert sind, reagieren Kritikerinnen und Kritiker deutlich kühler – doch dazu später mehr.

Darum gehts: Wirtschaftsprüferin Lilli (Svenja Jung, 32) reist nach Mallorca, um ihre Schwester Valeria (Tijan Marei, 28) zu besuchen. Diese ist mit Manu (Victor Meutelet, 26) verlobt, über beide Ohren verliebt und plant, die Finca ihrer Mutter an den Immobilieninvestor Nick (Thomas Kretschmann, 62) zu verkaufen. Als Valeria ihrer Schwester jedoch gesteht, dass sie Manu erst vor vier Monaten kennengelernt hat, wird Lilli skeptisch. Sie ist gegen den Verkauf, was Valeria wiederum wütend macht. Derweil verliebt sich Lilli in den charmanten Club-Manager, Tom (Theo Trebs, 30), der sie in ein Spiel aus Leidenschaft, Manipulation und Verrat verstrickt.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Sexszene am Strand sorgt für Aufregung

«Fall for Me» bietet einen visuellen Sommertraum von Mallorca, gepaart mit Spannung und Körperlichkeit. Besonders für Gesprächsstoff sorgt dabei eine Sexszene am Strand, die das Filmportal «Decider» in seine «heissesten Filme auf Netflix» aufgenommen hat.

Doch bei den Kritiken fällt der Streifen durch. Das US-Filmportal «Ready Steady Cut» nennt den Film einen «lahmen Erotikthriller, der so bleich ist, dass es sich anfühlt, als würde man Farbe beim Trocknen zusehen». Auf dem Filmkritik-Aggregator «Rotten Tomatoes» heisst es, das Werk sei eine «luxuriöse Postkarte von Mallorca – mit hohler Narration». «Schöne Bilder, aber wenig Substanz», urteilt Prisma.de. Watchdog.de und tvmovie.de kritisieren das Werk als «oberflächlich», «klischeehaft» und «sexistisch». Und die «Süddeutsche Zeitung» spottet, das Werk habe den «Sex-Appeal eines Möbelhaus-Katalogs.»

Mehr zu Streaming-Hits
«Wednesday» ist zurück: Düsterer, blutiger und mit Lady Gaga
Zweite Staffel von Kultserie
«Wednesday» ist zurück – mit Lady Gaga
Familiendrama unter Rosenzüchtern erobert Netflix
Mit Video
Hauch von Gothic
Familiendrama unter Rosenzüchtern erobert Netflix
Johansson, Theron und Thurman revolutionieren Hollywood
Mit Video
Vom Sexsymbol zur Actionheldin
Johansson, Theron und Thurman revolutionieren Hollywood

Erotikthriller sind Erfolgsgaranten

Aller Kritik zum Trotz sind Erotikthriller im Streamingzeitalter Kassenschlager, wie bereits der Netflixhit «365 Days» aus Polen zeigte. Auch dieser Film war trotz miserabler Kritiken ein globaler Hit und brach 2020 sämtliche Netflixrekorde. Die deutsche Produktion «Fall for Me» folgt aktuell exakt demselben Erfolgsrezept: Eine exotische Ferienkulisse, erotische Spannung und Nervenkitzel – fertig ist der Streaminghit. Ganz nach dem Motto: Nicht Tiefgang ist entscheidend, sondern Glamour, Sex und ein Hauch Gefahr.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen