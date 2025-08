1/6 Wieder da: Jenna Ortega als «Addams Family»-Tochter Wednesday, in der gleichnamigen Netflix-Serie. Foto: Screenshot trailer

Darum gehts Kult-Serie «Wednesday» kehrt zurück. Zweite Staffel startet am 6. August

Jenna Ortega ist nun auch Produzentin und verspricht düstere, blutigere Folgen

Erste Staffel erreichte über 341 Millionen gestreamte Stunden in der ersten Woche Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Darauf haben Fans sehnlichst gewartet: Drei Jahre nach dem weltweiten Erfolg der ersten Staffel kehrt die Kult-Serie «Wednesday» endlich zurück – und die Vorfreude ist riesig. Ab dem 6. August startet auf Netflix die zweite Staffel der von Kultregisseur Tim Burton (66) produzierten Mystery-Horror-Serie.

Es ist die Fortsetzung eines unvergleichbaren Hypes. 2022 brach «Wednesday» sämtliche Rekorde: Über 341 Millionen gestreamte Stunden in der ersten Woche, Tanzvideos der ikonischen Titelfigur gingen auf Tiktok viral. Die Serie avancierte zur erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten. Und Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) stieg über Nacht von der Nachwuchsdarstellerin zur Stilikone auf. Nun kehrt sie nicht nur als «Addams Family»-Tochter Wednesday zurück, sondern sie ist erstmals auch als Produzentin an Bord.

«Die zweite Staffel ist grösser, kühner, blutiger – und ein bisschen düsterer», sagte Ortega kürzlich dem Onlinemagazin «Gamesradar». Zugleich seien die neuen Folgen auch absurder und witziger: «Weil genau das zu Wednesdays Welt passt. Sie selbst ist ernst, aber die Welt um sie herum ist es nicht.» Als Produzentin habe sie sich erstmals wirklich einbringen können. «Ich konnte endlich Nein sagen zu Dingen, die sich für Wednesdays Figur nicht stimmig angefühlt haben.» Ortega setzte sich unter anderem dafür ein, dass die romantischen Verstrickungen reduziert und die düsteren, eigenständigen Aspekte ihrer Figur mehr betont werden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Neues Schuljahr, neue Gegnerin

Die Handlung der neuen Folgen knüpft an die Ereignisse der ersten Staffel an: Wednesday kehrt an die Nevermore Academy zurück, doch diesmal ist alles anders. Sie hat eine düstere Vision, dass ihre Mitbewohnerin Enid sterben könnte. Gleichzeitig geht ein Serienmörder um, der sogenannte Kansas City Scalper, gespielt von Haley Joel Osment («Sixth Sense», 37). Und dann ist da noch die geheimnisvolle neue Lehrerin Rosaline Rotwood – verkörpert von niemand Geringerem als Lady Gaga (39). Schon zuvor war Gaga eng mit der Serie verbunden. 2022 wurde ihr Song «Bloody Mary» durch ein virales Tiktok-Tanzvideo von Ortega zur inoffiziellen Hymne der Serie. Nun wird Gaga also selbst Teil des Casts. Die Sängerin bringe nicht nur Glamour, sondern auch Unruhe mit, versprechen die Macher.

Ein Phänomen, das weiterwächst

Der Hype um Staffel 2 ist bereits vor dem Start gigantisch. Auf Tiktok kursieren unzählige Fan-Theorien, Spekulationen und Neuinterpretationen des ikonischen Tanzvideos. Bei der Premiere in London war der Ansturm so gross, dass selbst die coole Jenna Ortega für einen Moment überwältigt schien.

Kein Zweifel: Der Kult um «Wednesday» hält an und wächst immer weiter. Netflix hat bereits vor dem Start der zweiten Staffel eine dritte bestätigt. Auch ein Spin-off ist im Gespräch – etwa rund um Onkel Fester (Fred Armisen, 57). Auch Jenna Ortega zeigt sich offen für mehr: «Wednesday hat gerade erst begonnen zu verstehen, wer sie wirklich ist.»

Die zweite Staffel von «Wednesday» startet am 6. August – aufgeteilt in zwei Teile. Part 2 der neuen Staffel erscheint am 3. September 2025.