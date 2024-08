Kürzlich machten Gerüchte die Runde, «Wednesday»-Star Jenna Ortega (21) sei in einer Beziehung mit Johnny Depp – der 40 Jahre älter ist als sie. Jetzt spricht die Schauspielerin erstmals über diese Spekulationen und was an diesen dran ist.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

«Ich fand es einfach nur urkomisch!» Seit ihrer Rolle in der Erfolgsserie «Wednesday» gilt sie als einer der begehrtesten Jungstars in Hollywood. Was auch bedeutet, dass es immer wieder Spekulationen um das Liebesleben von Jenna Ortega gibt. Jetzt äusserte sich die 21-Jährige nach einem Jahr zum ersten Mal über das ihrer Meinung nach «verrückteste Gerücht», was je über sie im Umlauf war: ihre angebliche Geheim-Romanze mit Johnny Depp (61).

Im August 2023 hatte die Klatschwebseite Deuxmoi in die Welt gesetzt, dass Ortega und Depp zusammen am Set der Fortsetzung von «Beetlejuice» gesichtet wurden. Insider machten daraus eine feste Beziehung, die beide Seiten angeblich wegen des Altersunterschieds von 40 Jahren geheim halten wollten.

«Ich habe niemals so etwas gesagt»

Ortega verriet jetzt im Interview mit Buzzfeed, dass sie aus allen Wolken gefallen war, als sie von einem Co-Star auf ihren angeblichen Lover angesprochen wurde: «Ich war am Set, als Richard E. Grant auf mich zukam und meinte: ‹Oh, du hast also was mit Johnny!› Ich habe laut gelacht, weil ich diese Person gar nicht persönlich kannte.» Ortegas Erstaunen wuchs noch weiter, als sie weitere Details erfuhr: «Es hiess, dass unsere Beziehung ernst sei und dass ich verlangt hätte, dass uns alle in Ruhe lassen. Das war so verrückt für mich. Ich habe niemals so etwas gesagt!»

Während die Schauspielerin die Gerüchte damals unkommentiert liess, dementierte Depp die angebliche Affäre sofort durch einen Sprecher im Magazin NME: «Mr. Depp hat weder eine persönliche noch eine berufliche Beziehung zu Miss Ortega. Er hat sie noch nie getroffen oder je mit ihr gesprochen. Er ist schockiert über die bösartigen, infamen Gerüchte, die nur deshalb in Umlauf gesetzt wurden, um seinen Ruf und seine Karriere zu schädigen!»

Dass das Beziehungsgerücht sich dennoch über Monate hielt, war wohl dem Fakt geschuldet, dass ein Treffen zwischen Johnny und Jenna zumindest plausibel schien. Sowohl Depp als auch Ortega haben eine enge Verbindung zu Tim Burton (66). Der Regisseur hat mit Depp mehrere Erfolgsfilme wie «Edward mit den Scherenhänden» oder auch «Sweeney Todd» gedreht. Ortega wurde dank Burton weltweit berühmt, weil der ihr die Hauptrolle in «Wednesday» gab. Sie ist zudem als Winona Ryders Tochter in «Beetlejuice, Beetlejuice» zu sehen – in dem Depp einen Gastauftritt haben soll. Wenn man den Gerüchten glaubt ...