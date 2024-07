1/6 Prinzessin Leonor von Spanien ist attraktiv und Thronfolgerin. Und auch single?

Offiziell ist Prinzessin Leonor von Spanien (18) Single. Tritt sie öffentlich auf, dann wird meist von Papa König Felipe (56) oder ihrer jüngeren Schwester Prinzessin Sofia (17) begleitet. Ein Mann an ihrer Seite wurde bisher noch nicht gesichtet. Doch im spanischen Königspalast halten sich die Spekulationen um einen Mann an der Seite der attraktiven Thronfolgerin hartnäckig. Offenbar soll sie bereits seit Jahren für den spanischen Nationalspieler Pablo Martín Páez Gavira, genannt Gavi (19), schwärmen.

Dass die spanische Nationalmannschaft nach ihrem EM-Sieg kürzlich im Palast in Madrid empfangen wurde und auch Leonor und ihre Schwester Sofía dabei waren, befeuert die Spekulationen noch zusätzlich. Auch Leonors vermeintliches Herzblatt Gavi wurde geehrt, obwohl er an der Fussball-Europameisterschaft kein Spiel bestritten hat. Im September 2023 zog sich der Spieler von FC Barcelona einen Kreuzbandriss zu und fiel für den Rest der Saison und die Europameisterschaft aus.

Der Fussballer oder doch ein Schulfreund?

Doch Gavi ist nicht der einzige potenzielle Verehrer der Königstochter. Auch der Name Gabriel Giacomelli fällt immer wieder. Ihn lernte Leonor während ihrer Zeit am UWC Atlantic College in Wales kennen. Angeblich waren die beiden sogar schon gemeinsam in seiner Heimat New York zu Besuch. Aber das sind alles nur Spekulationen und aus dem Palast dürfte es in absehbarer Zukunft kein Statement zu den Liebschaften der spanischen Thronfolgerin geben.

Der Prinzessin dürfte es ihr an Verehrern nicht mangeln. Und es sei ihr ein Sommer voller Liebe gegönnt – ob mit Gavi, Gabriel oder einem anderen jungen Mann.