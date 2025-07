Die französische Filmikone Isabelle Adjani glänzt in der Netflix-Serie «Unter der schwarzen Sonne» als Matriarchin eines Rosenzucht-Imperiums. Das Familiendrama führt aktuell die Streaming-Charts an und unterstreicht Frankreichs Erfolg im globalen Serienmarkt.

1/6 Chefin des Hauses: In der gefeierten neuen französischen Netflix-Serie «Unter der schwarzen Sonne» (Soleil Noir) spielt Kinoikone Isabelle Adjani die Matriarchin eines traditionsreichen Rosenzucht-Imperiums in der Provence. Foto: Marie Genin/Netflix

Serie führt in vielen Ländern die Netflix-Charts an, in der Schweiz aktuell auf Platz 1

Patricia Broder Redaktorin People

Isabelle Adjani (70), Ikone des französischen Kinos, erobert den globalen Streaming-Kosmos. In der gefeierten neuen französischen Netflix-Serie «Unter der schwarzen Sonne» («Soleil Noir») spielt sie eine Figur, die ihr auf den Leib geschrieben scheint: Béatrice Lassere, Matriarchin eines traditionsreichen Rosenzucht-Imperiums in der Provence, das nach aussen hin blasiert und intakt erscheint. Im Inneren ist das Unternehmen aber längst von Misstrauen und tödlichen Geheimnissen zerfressen. Die düster-opulente Thriller-Serie führt in vielen Ländern die Netflix-Serien-Charts an – auch in der Schweiz thront sie aktuell auf Platz 1.

Der Plot der Serie beginnt mit einem Schock: Der Verkauf eines maroden Familienguts in Frankreich wird in letzter Minute gestoppt. Kurz darauf liegt der Patriarch (Thibault de Montalembert, 63) erschossen im Gewächshaus. Bei der Testamentseröffnung wird enthüllt, dass die junge Saisonarbeiterin Alba (Ava Baya, 28) die uneheliche Tochter des Toten ist – und damit erbberechtigt. Was folgt, ist ein düster-psychologisches Intrigenspiel zwischen einer elitären, privilegierten Familie und dem jungen Familienzuwachs, der sich zu behaupten versucht.

Adjani liebt das Radikale

«Ich spiele eine Frau, die inmitten eines moralischen und politischen Sturms steht – ausgelöst durch einen Erbschaftskrieg», beschreibt Isabelle Adjani im Gespräch mit «Life Style Magazine» ihre Rolle. «Wie die anderen Familienmitglieder ist auch sie eine kämpferische Persönlichkeit. Die Serie beleuchtet die Vielschichtigkeit und Doppelbödigkeit dieser Figuren. Und das, was sie über unsere Zeit aussagen.»

Dass sie sich in der Darstellung der Matriarchin – die sich gerne wie eine Patin machtvoll und opulent in pinkfarbigem Hosenanzug inszeniert – nicht in Zurückhaltung übt, ist gewollt. Adjani liebt das Radikale. «Regisseur Andrzej Żuławski brachte mir einst bei, dass Schauspiel keine Zurschaustellung, sondern ein Geschenk sein sollte. Seitdem gehe ich meinen Beruf mit der Haltung an: ganz oder gar nicht.»

«Ihr Charisma ist nach wie vor hypnotisch»

Eine Haltung, die auch die Kritikerinnen und Kritiker überzeugt. Adjanis «subtile, sinnliche, gnadenlose Präsenz sprengt wie immer den Bildschirm», lobt etwa «Le Figaro». Das US-Portal «Decider» nennt die Darstellung der französischen Filmlegende «sehenswert und unterhaltsam», während «Sortir à Paris» ihr Charisma als «nach wie vor hypnotisch» bezeichnet. Allein Adjanis Energie und Strahlkraft machen die Serie sehenswert, sind sich Fans und Kritiker einig. Und mag über einige Schwächen des Drehbuches hinwegsehen lassen.

Der Erfolg von «Unter der schwarzen Sonne» reiht sich nahtlos in den aktuellen französischen Serienboom ein. Begonnen hatte alles 2021 mit der französischen Gaunerserie «Lupin», die es innerhalb von 28 Tagen zu 76 Millionen Views schaffte. Der enorme Erfolg der Serie, mit Omar Sy (47) in der Hauptrolle, kurbelte Medienberichten zufolge sogar den lokalen Tourismus in der Normandie an. Französische Kult-Serien wie «Call My Agent!», die 2021 mit einem Emmy prämiert wurde, «Marseille» und die skurrile Komödie «Family Business» beweisen: Frankreich hat sich längst als globaler Streaming-Player etabliert.

Sound und Optik erinnern an Hits aus den 1980ern

Kino-Ikone Isabelle Adjani führt die französischsprachige Serienkunst nun in eine neue Ära – mitsamt dem dramatischen Synthesizer-Sound und der düsteren Optik, die an ihre legendären Thriller wie «Subway» oder «Das Auge» aus den 1980ern erinnern.

Auf die Frage, ob sie eher eine Frau der Leidenschaft oder der Vernunft sei, antwortete Isabelle Adjani im Interview abschliessend: «Leidenschaft – zumindest bis jetzt.» Ihr Publikum mag es ihr danken.