Senta Berger hat vor zwei Jahren ihren Mann Michael Verhoeven verloren. In einem Interview spricht die Schauspielerin über den Tod des Regisseurs und die Leere, die sie seit seinem Tod verfolgt.

Darum gehts Senta Berger trauert zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes

Michael Verhoeven starb 2024; seine Lücke sei unfüllbar

Damals drehte Berger einen Film über Abschied und Tod

Fynn Müller People-Redaktor

Zwei Jahre ist der Tod ihres Mannes mittlerweile her. Noch heute hat Senta Berger (85) grosse Mühe mit dem Leben als Witwe. Mit der «Abendzeitung» spricht die Schauspielerin erstmals ausführlich über den Verlust von Filmemacher Michael Verhoeven (1938-2024).

Der Verlust ihres Mannes fiel mit den Dreharbeiten zum Film «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» zusammen, der sich ebenfalls mit Abschied und Tod auseinandersetzt. «Das ist für mich der bewegendste Film seit Langem gewesen», sagt Berger. «Er ist vorbereitet worden, als Michael noch gelebt hat.»

Dann sei es eine extreme Zeit geworden: «Ich habe meinen Mann verloren, die Kinder ihren Vater.» Für die Familie sei es ein harter Schlag gewesen. «Michael war das Zentrum unserer Familie und hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist.»

Sie durfte am Set nicht weinen

Ihre private Trauer in die Rolle einfliessen zu lassen, sei aber nicht möglich gewesen: «Das geht leider nicht. Nein. Man darf ja tagsüber beim Dreh nicht weinen.»

Kennengelernt haben sich Berger und Verhoeven 1963. Sie war 22, er ein 25-jähriger Medizinstudent in München, der sein Studium mit kleinen Filmrollen finanzierte. Im Januar 1964 stand für Berger der erste Film in Los Angeles an. «Einen schlechteren Zeitpunkt gab es nicht.» Die Distanz habe die beiden aber näher zusammengebracht.

Als Kennedy ermordet wurde, drehte Berger in Rom. Den einzigen Menschen, den sie anrief, war Verhoeven. «Da habe ich gespürt, das ist eine richtige Gschicht.» Er warb mit Briefen um sie und arbeitete später als Arzt in den USA, damit sie dort drehen konnte. Als sie merkte, dass er nicht glücklich war, kehrte das Paar nach Deutschland zurück.