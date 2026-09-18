Nach 13 Jahren geht eine Ära zu Ende: Das «ZDF Magazin Royale» von Jan Böhmermann wird eingestellt. Seit 2020 lief die Show im Hauptprogramm des ZDF.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» endet am 18. Dezember 2026

Moderator plant neues Showformat, Gespräche mit ZDF laufen bereits

Neues Format könnte frühestens im Sommer 2027 starten

Silja Anders Redaktorin People

Jan Böhmermanns «ZDF Magazin Royale» wird eingestellt, wie das Newsportal t-online berichtet. Seine Show startete 2013 als «Neo Magazin» und wechselte 2020 ins ZDF-Hauptprogramm. Nach über einem Jahrzehnt endet das Format nun endgültig.

Am 18. Dezember 2026 läuft die satirische Sendung demnach ein letztes Mal im Fernsehen.

Böhmermann wünscht sich was anderes

Der 45-jährige Moderator erklärte gegenüber t-online, dass er sich eine neue Herausforderung wünsche: «Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen!» Die Zusammenarbeit zwischen Böhmermann und dem ZDF war zuletzt nur bis Ende 2026 verlängert worden. Doch ein Abschied vom Sender scheint nicht endgültig zu sein.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke betonte am Freitag, dass aktuell «gute Gespräche» über ein neues Showkonzept laufen. «Mit seiner Mischung aus Satire und Investigation stösst das ‹ZDF Magazin Royale› regelmässig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit an – und ist zu Recht preisgekrönt. Umso mehr würden wir uns freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen.» Sollte es zu einer Einigung kommen, dürfte ein neues Format jedoch frühestens im Sommer 2027 starten.

Eine Anfrage von Blick ans ZDF für ein Statement blieb bislang unbeantwortet.