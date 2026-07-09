Der deutsche Schauspieler Achim Wolff ist tot. Seine Ehefrau bestätigte, dass der 87-jährige Wolff nach schwerer Krankheit verstarb.

Nach schwerer Krankheit ist der deutsche Fernseh- und Theaterschauspieler Achim Wolff verstorben. Seinen Tod bestätigt nun seine Ehefrau, die Schauspielerin Rita Feldmeier. An welcher Krankheit der 87-Jährige verstarb, ist nicht bekannt.

Mit Wolff verliert die deutsche Fernseh- und Theaterszene einen prägenden Künstler. Der in Berlin geborene Wolff absolvierte sein Studium in Babelsberg und spielte später an vielen namhaften Häusern, darunter dem Friedrichstadtpalast und dem Theater am Kurfürstendamm in Berlin. Neben seiner Theaterarbeit war Wolff auch aus dem Fernsehen bekannt. Insbesondere durch seine Rolle als Rudi Reschke in den «Salto»-Serien lernten ihn viele Zuschauer kennen und lieben.

Auch im «KIKA» war Wolff wiederholt als Weihnachtsmann zu sehen. Zuletzt stand er 2025 gemeinsam mit seiner Frau Rita Feldmeier in der Neuauflage des DDR-Klassikers «Maxe Baumann» auf der Bühne.