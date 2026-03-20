Die besten Sprüche von Chuck Norris (†86)

Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Seine Familie hat den Tod der Kampfsport-Ikone und Actionfilm-Legende bestätigt. Er bleibt dank seiner legendären «Chuck Norris Facts» unvergessen.

Fynn Müller People-Redaktor

Chuck Norris (†86) ist tot. Seine Familie gibt die Traurige Nachricht am Freitagnachmittag bekannt. Die Kampfsport-Legende ist am Donnerstag im Alter von 86 Jahren in Hawaii gestorben.

In den 1980er- und 1990er-Jahren wurde Norris mit Action-Filmen und der Kultserie «Walker, Texas Ranger» weltbekannt. Während er damals vor allem mit eindimensionalen Rollen ein männliches Publikum ins Kino und vor die Bildschirme lockte, ist sein Name heute vor allem durch die legendären «Chuck Norris Facts» im Gespräch – humorvolle Übertreibungen, die ihn als übermenschlichen Helden darstellen.

Blick zeigt dir 20 seiner besten Sprüche:

Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle!

Die Schweiz ist nur deshalb neutral, weil sie noch nicht weiss, auf welcher Seite Chuck Norris steht.

Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen.

Chuck Norris lügt nicht. Die Wahrheit ist einfach falsch.

Chuck Norris hat bis unendlich gezählt. Zweimal.

Chuck Norris kann Drehtüren zuschlagen.

Chuck Norris darf während der Fahrt mit dem Busfahrer sprechen.

Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen.

Wenn Monster ins Bett gehen, schauen sie vorher, ob Chuck Norris unterm Bett liegt.

Chuck Norris rasiert sich nicht. Er schärft die Klinge an seinem Bart.

Wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er die Welt nach unten.

Chuck Norris kann ein Feuer entfachen, indem er zwei Eiswürfel aneinander reibt.

Chuck Norris gewinnt Schach in einem Zug.

Chuck Norris hält seine Elfmeter selbst.

Chuck Norris hat seine Führerscheinprüfung bestanden – und zwar zu Fuss.

Das Auto von Chuck Norris braucht kein Benzin, es fährt aus Respekt.

Chuck Norris benutzt Tabasco als Augentropfen.

Chuck Norris trägt keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist.

Chuck Norris kann über seinen Schatten springen.

Chuck Norris schläft bei Licht. Nicht weil er Angst vor der Dunkelheit hat, sondern weil die Dunkelheit Angst vor ihm hat.