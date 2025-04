Das australische Model Lucy Markovic ist an einer seltenen Gefässerkrankung gestorben. Donatella Versace zeigt sich schockiert über den plötzlichen Tod.

Fynn Müller People-Redaktor

Die Modewelt trauert um Lucy Markovic. Das australische Model ist im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen einer seltenen Gefässerkrankung im Gehirn gestorben.

Ihr Partner gab die traurige Nachricht am Freitag über Markovics Instagram-Story bekannt: «Liebe Freunde und Familie, ich muss euch leider mitteilen, dass Lucy verstorben ist. Sie war friedlich. Ich, ihre Mutter und meine Mutter waren bei ihr.»

Markovic litt an einer arteriovenösen Malformation (AVM), einer angeborenen Fehlbildung der Blutgefässe im Gehirn. Vor drei Wochen hatte sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht und erklärt, dass sie sich einer Operation unterziehen müsse. Sie beschrieb die Fehlbildung als «so gross wie ein Golfball». Nach mehreren Tagen im Koma hat sie den Kampf verloren.

Nach ihrer Teilnahme bei «Australia's Next Topmodel» 2015 hatte Markovic eine internationale Karriere als Model aufgebaut. Sie lief für renommierte Labels wie Versace und Givenchy auf dem Laufsteg.

Donatella Versace trauert

Die Modewelt reagiert mit Bestürzung auf den Verlust. Donatella Versace (69) teilt in ihrer Instagram-Story ein Foto von Markovic mit den Worten: «Es tut mir so leid, das von Lucy zu hören. Ruhe in Frieden, schönes Mädchen.»

Markovics Modelagentur Elite Model Management NYC würdigte sie als «strahlendes Licht» mit «unglaublich trockenem Humor». Auch Model Cartia Mallan erinnerte sich an ihre Freundin als «wahnsinnig schön und talentiert».